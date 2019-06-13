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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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13.06.2019 - 09:35, Son Güncelleme:

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuçları saat kaçta açıklanacak? Gözler ÖSYM'de!

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Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuçları saat kaçta açıklanacak? Gözler ÖSYM'de!

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) personel olmak isteyenlerin üniversite eğitimlerini tamamlayacağı Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavı geçtiğimiz ay tamamlandı. Sınavın ardından MSÜ tercih başvuruları yapıldı. Fiziksel yeterlilik mülakatı öncesinde tercih sonuçlarının açıklanması ile ikinci aşamaya geçilecek. MSÜ tercih sonuçlarının bugün açıklanması bekleniyor. Peki, MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı? MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM tarafından 7 Nisan 2019'da düzenlenen Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuçlarında heyecanlı bekleyiş devam ediyor. TSK bünyesinde çalışma hayali kuran adayların girdiği MSÜ sınavının ardından, tercih sonuçları yapılacak mülakat öncesi büyük önem taşıyor. Peki, 2019 MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı? MSÜ tercih sonuçları ne zaman ve saat kaçta belli olacak? İşte, o konu hakkında detaylar. ..

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuçları için merakla beklenen güne girildi. Başvuruların değerlendirilmesi ve başvurusu kabul edilen adayların ilanının yapılacağı MSÜ için tercih sonuçları, ikinci aşama öncesinde önem arz edecek. 

MSÜ tercih sonuçları için şu dakika itibariyle henüz bir açıklama yok. Konuya dair gelişmeler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

2’NCİ SEÇİM AŞAMALARININ DEĞERLENDİRMESİ VE SONUÇLARIN İLANI

Adaylar tercih ettiği okullara Aday Değerlendirme Puanına göre tercih öncelikleri dikkate alınarak yerleştirilecektir. Aday Değerlendirme Puanı;

a) Üniversite Sınavı Puanı: Harp Okulları için 2019-YKS (Orta Öğretim Başarı Puanı Eklenmemiş), Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2019-TYT (Orta Öğretim Başarı Puanı Eklenmemiş) puanı,

b) Fiziki Yeterlilik Testi Puanı,

c) Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı Puanı (Sadece Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu Adayları için),

ç) Mülakat Puanından oluşmaktadır.

Aday Değerlendirme Puanlarına göre değerlendirilerek kontenjana giren ve sevk edildikleri hastanelerden “Sağlık Muayenesi” bölümünde belirtilen olumlu sağlık raporunu alan adayların kayıt işlemleri yapılacaktır. Kayıtlar ilgili okullarda yapılacak olup, adaylar İntibak Eğitimini müteakip eğitim ve öğretime başlayacaklardır. Kesin kayıt için adaylardan istenecek belgeler 2’nci seçim aşaması sonuçlarının açıklandığı tarihte https://personeltemin.msb.gov.tr adresinde ilan edilecektir.

FİZİKSEL YETERLÜLÜK TESTİ (FYT) HANGİ AŞAMALARDAN OLUŞUR?

Başvuru Kılavuzunda belirtilen ve özel şartlar istenen sınıf/branşlar hariç olmak üzere fiziki yeterlilik testi (FYT) 1500 metre koşu, mekik ve şınav branşlarından oluşmaktadır. Standartları ise başvuru kılavuzunda belirtilmektedir.

Mülakat; adaylarda bulunması gereken ve testlerle tespiti mümkün olmayan niteliklere adayın sahip olup olmadığını tespit etmek, adayın diğer aşamalarda ölçülemeyen kişisel özelliklerinin değerlendirilmesini sağlamak maksadıyla "yeterli bir zaman içerisinde adayın geçmişi, kişiliği, psikolojik yapısı, kendini ifade edebilme yeteneği ve askerlik mesleğine ön yeterliliğin tespiti gibi konuların değerlendirildiği" planlı bir görüşmedir.

MSÜ NEDİR?

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişiminin ardından, harp okulları ve askeri liselerin kapatılmasının gündeme gelmesi üzerine yeni bir düzenlemeye gidildi. Bu kapsamda, "Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Milli Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair", 25 Temmuz 2016 tarihli, 669 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) kuruldu. Aynı KHK ile Harp Akademileri Kanunu yürürlükten kaldırıldı ve askeri liseler kapatıldı.

Cumhurbaşkanlığının 4 Ekim 2016 tarihli ve 2016/97 sayılı kararı ile Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof.Dr. Erhan Afyoncu atandı. Milli Savunma Bakanlığı'nın 25 Ekim 2016 tarihli emri ile harp okulları, enstitüler, astsubay meslek yüksek okulları, bando astsubay meslek yüksek okulu ile mülga olan Harp Akademileri Komutanlığı ve tüm askeri liselerin personeli, taşınır/taşınmaz malları, Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğü emrine verildi.

9 Kasım 2016 tarihli 6756 sayılı, "Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Milli Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesi Hakkında Kanun" ile 669 sayılı KHK kabul edildi. Bakanlar Kurulu'nun 14 Kasım 2016 tarihli, 2016/9522 sayılı kararı ile MSÜ Teşkilatı oluşturuldu, 25 Kasım 2016 tarihli Resmi Gazete'de de yayımlandı.

MSÜ BÜNYESİNDEKİ BÖLÜMLER

MSÜ, harp okulları, meslek yüksekokulları ve enstitülerden oluşuyor. Üniversite bünyesinde Ankara'da Kara Harp Okulu, Tuzla'da Deniz Harp Okulu, Yeşilköy'de Hava Harp Okulu, Balıkesir'de Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu, Yalova'da Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu, İzmir'de Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu, Ankara'da Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu, Kara, Hava ve Deniz Harp Enstitüleri, Atatürk Stratejik Araştırmalar Enstitüsü, Müşterek Harp Enstitüsü, Fatih Harp Tarihi Araştırmaları Enstitüsü, Alparslan Savunma Birimleri Enstitüsü, Barbaros Deniz Bilimleri ve Mühendisliği Enstitüsü, Hezarfen Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü ve Milli Savunma ve Güvenlik Enstitüsü yer alıyor.

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