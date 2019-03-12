Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) subay ve astsubay sınavı ne zaman?
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) subay ve astsubay alımı başvurusu için geri sayım başladı. Başvuruları 27 Şubat tarihinde sona eren MSÜ subay ve astsubay alımı sınavı için geri sayım başladı. Subay olmak isteyenlerin hem AYT hem de TYT sınavlarına gireceği MSÜ'de, astsubay olmak isteyenler ise yalnızca TYT sınavına katılım sağlayacak. Peki, Milli Savunma Üniversitesi subay ve astsubay sınavı ne zaman gerçekleştirilecek? İşte, merakla araştırılan o detaylar
MSÜ bünyesine alımı yapılacak subay ve astsubay kadrosu için yazılı sınava katılım sağlayacak olan adaylar, geri sayıma devam ediyor. Subay kadrolarına erkek ve kadın, astsubay kadrolarına ise sadece erkek öğrenci alacak olan MSÜ, sınavı ise belirttiği tarihte gerçekleştirecek. Peki, MSÜ subay ve astsubay sınavı ne zaman yapılacak?
MSÜ SUBAY VE ASTSUBAY SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
Milli savunma Üniversitesinde (MSÜ) eğitim alacak olan öğrenciler, sınava 7 Nisan Pazar günü saat 10.15'te katılım sağlayacak. Toplam 135 dakika sürecek olan sınav 120 sorudan oluşacak.
SINAVDA HANGİ KONULARDAN SORU YÖNELTİLECEK?
Sınavda adaylara, ortaöğretim düzeyinde, beş seçenekli çoktan seçmeli 120 sorudan oluşan bir test uygulanacak. Test; tek kitapçık halinde adaylara verilecek, adaylar cevaplarını cevap kâğıdına işaretleyecek.
Türkçe (40 soru)
Sosyal Bilimler
Tarih (5 soru)
Coğrafya (5 soru)
Felsefe (5 soru)
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (veya ilave Felsefe soruları) (5 soru)
Temel Matematik (40 soru)
Fen Bilimleri
Fizik (7 soru)
Kimya (7 soru)
Biyoloji (6 soru)
SINAV NASIL DEĞERLENDİRİLECEK?
Adaylar, soruların cevaplarını optik okumaya elverişli cevap kâğıtlarına işaretleyecekler, cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir.
Cevaplar, her alt test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, alt testlerin her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Standart puanların hesaplanmasında şu yol izlenecektir:
- Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili alt testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.
- Tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır. Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.
- Hesaplanan standart puanlar ve aşağıdaki Tablo’daki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanlarının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik veya Türkçe testlerinin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır.
- Ağırlıklı puanlar kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek adayların MSÜ-SAYISAL (SA), MSÜ-EŞİT AĞIRLIK (EA), MSÜ-SÖZEL (SÖ), MSÜ-GENEL (GN) puanları oluşturulacaktır.
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