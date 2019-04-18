Milli Savunma Üniversitesi Aday Belirleme Sınavı (2019-MSÜ) sonuçları ayın kaçında açıklanacak?
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) sınavı sonuçları için kısa bir süre kaldı. 7 Nisan Pazar günü gerçekleştirilen MSÜ sınav sonuçları nisan ayının son günleri duyurulacak. ÖSYM, sonuç tarihine ilişkin duyuruyu günler öncesinden yapmıştı. Peki, Milli Savunma Üniversitesi Aday Belirleme Sınavı (2019-MSÜ) sonuçları ayın kaçında açıklanacak?
Türkiye'nin milli savunma kadrolarında yer almak isteyen öğrencileri ilgilendiren MSÜ sınavı, 7 Nisan Pazar günü yapıldı. Sınavın üzerinden günler geçmesi nedeniyle sonuç araştırmaları hız kazandı. Peki, bu yılın takvimine göre, MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖSYM'nin sonuç açıklama takvimine göre MSÜ sonuçları 26 Nisan tarihinde erişime açılacak. 2019-MSÜ sınav sonuçları açıklandıktan sonra adaylar öncelik sırasına göre okul tercihlerini ve ikinci seçim aşamalarına katılacakları tarihleri https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden belirleyebilecekler.
MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Askeri okul tercihlerini 29 Nisan ile 17 Mayıs tarihleri arasında erişime açacak olan Milli Savunma Bakanlığı, bu aşamada tercihlerini gerçekleştirmeyen vatandaşların ikinci aşamaya çağrılmayacağını aktardı.
SINAV SONRASI TERCİH SÜRECİ
2019-MSÜ sınav sonuçları açıklandıktan sonra adaylar öncelik sırasına göre okul tercihlerini ve ikinci seçim aşamalarına katılacakları tarihleri https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden belirleyebileceklerdir.
2019-MSÜ’ye katılan adayların Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini 29 Nisan 2019 - 17 Mayıs 2019 tarihleri arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresine girerek yapmaları gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde internet sitesi üzerinden tercihini yapmayan adaylar, 2’nci Seçim Aşamalarına çağrılmayacaktır.
Adaylar Harp Okulları için;
- Kara Harp Okulu (KHO),
- Deniz Harp Okulu (DHO),
- Hava Harp Okulu (HHO),
- Sahil Güvenlik (Deniz Harp Okulunda eğitim alacaktır.)
Astsubay Meslek Yüksekokulları için;
- Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu (Kara Asb.MYO),
- Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu (Deniz Asb.MYO),
- Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu (Hava Asb.MYO),
- Sahil Güvenlik (Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulunda eğitim görecektir.)
- Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu (Bando Asb.MYO),(Bu okulu işaretleyecek adaylar müzik yetenek sınavına girecektir. 23ncü sayfa “f.” maddesindeki şartları sağlamayan adayların tercih etmemesi gerekmektedir.) tercihi yapabilecektir.
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