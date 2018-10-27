Milli Savunma Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması
Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlik başvuruları için askerlik şubelerinin 27, 28 ve 29 Ekim'de de hizmet vermeye devam edeceğini açıkladı.
illi Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Askerlik şubeleri 27, 28 ve 29 Ekim 2018 tarihlerinde hizmet vermeye devam edecektir." ifadesine yer verildi.
Bedelli askerlik başvurusunda son tarih olan 3 Kasım öncesi yığılmaları önlemek amacıyla bu kararın alındığı öğrenildi.
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