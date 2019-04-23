Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'Barış Manço'lu 23 Nisan klibi
MİLLİ Savunma Bakanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı, merhum sanatçı Barış Manço'nun 'Bugün Bayram' şarkısı eşliğinde hazırlanan, Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki 23 Nisan kutlamalarının yer aldığı video ile kutladı.
Milli Savunma Bakanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle video klip hazırladı. Bakanlığın Twitter hasabından paylaşılan klip, Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Çocuklar geleceğimizin güvencesi, yaşama sevincimizdir" cümlesiyle başladı. Barış Manço'nun 'Bugün Bayram' şarkısı eşliğinde hazırlanan klipte, Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki 23 Nisan kutlamaları ve Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuk sevgisini anlatan görüntüler yer aldı.
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