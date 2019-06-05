Milli Savunma Bakanlığı paylaştı... Türkiye'ye bu mesajı gönderdiler
Pençe Harekatı’nı icra eden komandolar birbirleriyle bayramlaşarak vatandaşların Ramazan Bayramı’nı kutladı.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde terör örgütü PKK’ya karşı Pençe Harekatı’nı icra eden komandolarımız birbirleriyle bayramlaştı ve asil milletimizin Ramazan Bayramı’nı kutladı" denildi.
Komandoların bayramlaşma görüntüleri sosyal medya hesabından da paylaşıldı.
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