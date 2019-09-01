Milli Savunma Bakanlığı operasyon sonrası çarpıcı ayrıntıyı paylaştı
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine gerçekleştirilen hava harekatında etkisiz hale getirilen 5 teröristin, bölücü terör örgütü PKK'nın sözde istihbarat ve özel güç unsurları olduğu bildirildi.
Bakanlık yaptığı açıklamada etkisiz hale getirilen 5 teröriste ilişkin bilgileri paylaştı.
Açıklamada şöyle denildi:
Bugün Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde Millî İstihbarat Teşkilatımız ile koordineli olarak icra edilen hava harekâtı ile etkisiz hale getirilen beş teröristin PKK’nın istihbarat ve özel güç unsurları olduğu belirlendi.
Bugün Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde Millî İstihbarat Teşkilatımız ile koordineli olarak icra edilen hava harekâtı ile etkisiz hale getirilen beş teröristin PKK’nın istihbarat ve özel güç unsurları olduğu belirlendi.#MSB #TSK— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 1, 2019
Milli Savunma Bakanlığı'ndan daha önce yapılan açıklamalarda, Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekâtları ile 24 saat içinde toplam 9 teröristin etkisiz hale getirildiği duyurulmuştu.
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