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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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22.12.2018 - 12:30, Son Güncelleme:

Milli Savunma Bakanlığı Muvazzaf Subay temin şartları nelerdir, sınav ne zaman yapılacak?

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Milli Savunma Bakanlığı Muvazzaf Subay temin şartları nelerdir, sınav ne zaman yapılacak?

Milli Savunma Bakanlığı Muvazzaf Subay temin şartları açıklandı. Başvuru yapmak isteyen adaylar için detaylı açıklamaların bulunduğu duyuruda sınav tarihleri ve istenen şartlarda belirtildi. İşte detaylar..

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şu şekilde; Başvuru kılavuzunun ilgili bölümlerinde; Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına (yer sınıflarına) ve Millî Savunma Üniversitesi’ne (MSÜ) (öğretmen sınıfına) muvazzaf subay olarak istihdam edilmek üzere kimlerin başvuru yapabilecekleri, başvuruların nasıl ve nereye yapılacağı, seçim aşamaları, değerlendirme esasları ile muvazzaf subaylığa ilişkin genel bilgiler yer almaktadır. Türk Silahlı Kuvvetlerinde ihtiyaç duyulan kontenjanlar doğrultusunda muvazzaf subay olarak yer almak istiyorsanız, kılavuzdaki bilgileri dikkatle okuyarak başvuruda bulunabilirsiniz.

1.    Milli Savunma Bakanlığı 2018 Yılı Muvazzaf Subay Temini Seçim Aşaması Faaliyetleri  26 Aralık 2018 - 1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacaktır.

2.    Seçim Aşaması Faaliyetlerine çağrılan adaylar, sorgulama sayfasında belirtilen tarihte  saat 08.00'da MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Mamak/ANKARA adresinde hazır bulunacaklardır.  

3.    Genel Kültür Sınavına girecek olan adayların (Bando, Pratisyen Tabip, Diş Hekimi, Eczacı, Uzman Tabip tercihi olanlar) sınavları 26 Aralık 2018 tarihinde yapılacaktır. Genel Kültür Sınavı sonuçları aynı gün akşam duyurulacak ve başarılı olan adaylara, 27 Aralık 2018 tarihinde seçim aşamalarına katılmak üzere çağrı yapılacaktır.

4.    Beden Eğitimi Öğretmeni, Deniz Piyade, Harita Mühendisi ve Bando tercihi olan adaylar tercih ettikleri sınıfın özelliğine göre ayrıca Başvuru Kılavuzunda belirtilen ilave sınavlara da gireceklerdir. Belirtilen tarihlerde sınavlara gelmeyen adayların ilgili tercihleri geçersiz sayılacaktır.

5.    Erkek adaylarda; başvuru şartlarını taşıyan tüm adaylar (başvuru sayısı kontenjanın 20 katının altında olduğundan), bayan adaylarda; sınıf bazında kontenjanların 20 katı kadar aday KPSS P3 puanına göre sıralanarak sınavlara çağrılmıştır. Sınıf bazında bayan adayların sınav çağrısı için belirlenen baraj puanları tabloda belirtilmiştir.

 

SINIFLAR

  BARAJ PUANI

İKMAL, MALİYE ve PERSONEL

75,24

ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ 

 68,24

BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ

73,28

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ  

 66,18

BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ 

 71,80


6.    Seçim Aşamaları;

Birinci Gün     : Evrak Kontrol, Fiziki Değerlendirme, Kişilik Değerlendirme Testi, 
  Fiziki Yeterlilik Testi (Tüm Adaylar için)
İkinci Gün     : Yüzme Sınavları (Beden Eğitimi ve Deniz Piyade tercihi olan adaylar için)
   Üç Boyutlu Görüş Testi (Harita Mühendisi Sınıfı için)
   Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (Bando Sınıfı için)
Üçüncü Gün     :  Beden Eğitimi Öğretmenleri için ilave Fiziki Yeterlilik Testi 

7.    Tüm adayların sınavlara gelirken Fiziki Yeterlilik Testi için spor kıyafeti (Eşofman, spor şortu, spor fanilası, spor ayakkabısı vb.) getirmeleri gerekmektedir.

8.    Yüzme testi MSÜ Kara Harp Okulu Komutanlığı Bakanlıklar/ANKARA adresinde yapılacaktır. Adayların yüzme testi için yanlarında mayo, terlik, bone ve havlu getirmeleri gerekmektedir. 

9.    Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı Hava Kuvvetleri Bando ve Merasim Komutanlığı Kirazlıdere/ANKARA adresinde yapılacaktır.

10.    Seçim aşaması faaliyetlerinin sonunda, başarılı olan adaylara mülakat sınav tarihleri ayrıca bildirilecektir. Adaylar kendilerine bildirilen tarih ve saatte MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Mamak/ANKARA adresinde mülakat sınavı için hazır bulunacaklardır. 

11.    Adaylar sınavlara gelirken Başvuru Kılavuzunda belirtilen belgeler ile birlikte e-devlet şifrelerini de beraberinde getireceklerdir. Başvuru kılavuzuna ulaşmak için tıklayınız.

12.    Spor yapmasında sakınca bulunmadığına dair tek hekim raporu getirmeyen adaylar "Fiziki Yeterlilik Testi" ne alınmayacaklardır.

13.    Adayların sınavlara gelirken belgelerinin aslı ile birlikte fotokopilerini de getirmeleri gerekmektedir. Ancak getirilen belgelerin asılları teslim edilmeyecek, adayın kendisinde kalacaktır.

14.    Cep telefonu ile sınav merkezine giriş kabul edilmeyecektir. 

15.    Adayların başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları, getirecekleri belgeler üzerinden kontrol edilecektir. Adayların başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, temin sürecinin hangi aşamasında olursa olsun adaylıkları sonlandırılacaktır.

16.    Seçim aşaması faaliyetlerine gelmeden önce ilgili açıklamaları ve başvuru kılavuzunu tekrar okuyunuz ve çağrıldığınız tarihi mutlaka bir kez daha kontrol ediniz.

17.    Bu duyuru tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca posta veya telefon ile sınav tarihi tebliğ edilmeyecektir. 

18.    Ön başvuru sonucunuzu ve sınav tarihinizi görmek için tıklayınız...

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