Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 600 sürekli işçi alımı yapıyor! Başvuru nasıl yapılır?
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 600 sürekli işçi alımı yapılacağını resmi merciler üzerinden duyurdu. 25-29 Mart tarihleri arasında İstanbul, İzmir ve Gölcük Tersanelerine alım yapılacağını duyuran MSB, otomotiv elektrikçisi, armadör işçisi, inşaat boyacısı, fiberglasçı gibi birçok ünvanda alım gerçekleştirecek. Peki, MSB işçi alımı başvuru işlemi nasıl yapılabilecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Milli Savunma Bakanlığı'nın üç ilde bulunan tersanelerine yapılacak olan işçi alımı için ilan duyurusu bugün erişime açıldı. Marangoz, çarkçıbaşı, frezeci, dökümcü ve birçok alanda alım yapılacağını duyuran MSB, konuyla ilgili detayların İŞKUR üzerinden edinilebileceğini açıkladı. Peki, MSB sürekli işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
BAŞVURU NASIL YAPILIR?
1) Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde İŞKUR il müdürlüklerinden/hizmet merkezlerinden, hizmet noktalarından veya https://esube.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden İş Arayan” linkine TC kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak başvuru yapabileceklerdir. Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılacaktır.
2) Müracaat tarihleri çakışan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun birden fazla işgücü talebine durumu uyan iş arayanın tercihi doğrultusunda sadece bir talebe müracaatı kabul edilecektir.
3) Önlisans ve lisans eğitim düzeyindeki işçi taleplerine, durumu talep şartlarına uyan ve talebin yayımlandığı anda geçerli olan ilgili KPSS puan türünden en az 60 puan almış olan adayların müracaatları kabul edilecektir. Aynı eğitim düzeylerindeki engelli, eski hükümlü ve/veya terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan işçi taleplerine başvurularda ise bir puan barajı aranmayacak olup bu kişilerin EKPSS/KPSS’ye girmiş olmaları yeterlidir. Ancak, kariyer meslek taleplerine başvuru yapacak engellilerden ilgili KPSS puan türünden en az 60 puan almış olan adayların müracaatları kabul edilecektir.
4) EKPSS’ye tabi engelli işçi taleplerine başvuru yapacak adaylar, hangi yılın puanını kullanarak başvuru yapacaklarını başvuru esnasında işaretleyerek seçeceklerdir. Başvuru süresi bittikten sonra değişiklik talepleri kabul edilmeyecektir.
5) Taleplere başvuru yapacak öncelikli adaylar, başvuru yapacakları listeyi başvuru esnasında işaretleyerek seçeceklerdir. Başvuru süresi bittikten sonra liste değişikliği talepleri kabul edilmeyecektir.
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