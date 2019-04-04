Milli Savunma Bakanlığı: 59 terörist etkisiz hale getirildi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMilli Savunma Bakanlığı: 59 terörist etkisiz hale getirildi
GeriGündem Milli Savunma Bakanlığı: 59 terörist etkisiz hale getirildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
ANKARA, (DHA), AA
04.04.2019 - 16:04, Son Güncelleme:

Milli Savunma Bakanlığı: 59 terörist etkisiz hale getirildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Milli Savunma Bakanlığı: 59 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, 12 Mart'tan bu yana PKK/KCK terör örgütüne karşı yurt içinde ve Irak'ın kuzeyinde yürütülen operasyonlarda 2'si gri listede olmak üzere toplam 59 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'nda bilgilendirme toplantısı düzenleyen Tanıtım Subayı Deniz Binbaşı Şebnem Aktop, operasyonlarda 39 silah, 4 ağır silah, 4 bin 879 hafif silah mühimmatı, 77 ağır silah mühimmatı 3 bin 266 kilogram patlayıcı madde ile 46 el bombasının ele geçirildiği, 36 adet el yapımı patlayıcının imha edildiğini, teröristler tarafından kullanılan 103 adet silah, mevzi, sığınak, barınak, mağara ve deponun kullanılamaz hale getirildiğini bildirdi. Binbaşı Şebnem Aktop, "Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve başta istihbarat teşkilatımız olmak üzere devletin diğer kurumlarıyla yürütülen koordineli çalışmalar neticesinde Irak kuzeyine icra edilen hava harekâtlarında etkin sonuçlar alınmaya devam edilmektedir. Son operasyon da göstermiştir ki, teröristlerin kaçacak, saklanacak yeri kalmamıştır. Mücadelemiz etkinlikle ve kararlılıkla sürdürülmeye devam edilecektir" dedi.

‘AĞIR KAYIPLAR VERDİLER’

Elde edilen bilgilere göre, teröristlerin özellikle Irak kuzeyinde icra edilen hava harekâtları ve yurt içinde sürdürülen operasyonlar sonucunda ağır kayıplar verdiklerine dikkat çeken Binbaşı Aktop, örgüte katılım oranının oldukça azaldığı, kaçışların ve teslimlerin önemli ölçüde arttığı, lojistik destek yönünden büyük ölçüde zorlandıkları, örgüt tabanında ciddi huzursuzlukların baş gösterdiği ve elebaşlarının buna engel olma kapasitesini yitirdiğinin tespit edildiğini aktardı. Binbaşı Aktop, operasyonlarda PKK/KCK terör örgütü üzerinde oluşturulan baskı neticesinde örgütün hareket ve eylem kabiliyetinin önemli ölçüde kısıtlandığını kaydetti.

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE

Binbaşı Aktop, PKK/KCK terör örgütünün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik operasyonlarda ise 102 adet kaçak silah, 216 kilogram kaçak akaryakıt, 1 kilogram uyuşturucu, 21 bin 361 paket kaçak sigara ve 193 adet kaçak cep telefonu ele geçirildiğini belirtti.

Binbaşı Şebnem Aktop, FETÖ/PDY ile mücadele konusunda 15 Temmuz 2016 tarihinden itibaren 16 bin 294 personel hakkında ihraç işlemi yapıldığını, 6 bin 83 personel hakkında ise adli ve idari sürecin devam ettiğini kaydetti. Aktop, "OHAL'in kalkmasından bugüne kadar Bakan onayı ile bin 177 personel hakkında ihraç işlemi uygulanmış, 106 emekli personelin ise rütbeleri geri alınmıştır. FETÖ ile mücadelede bünyemizden hainler temizlendikçe Türk Silahlı Kuvvetleri'nin güç ve etkinliği önemli oranda artmaya devam etmektedir" dedi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

'CHP’nin İstanbul adayının 'mazbata' diye tutturması akla ziyandır'

AK Parti'den son dakika oy sayımı açıklaması

İstanbul'da 7 ilçede geçersiz oyların sayımı tamamlandı

AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel'den önemli açıklamalar