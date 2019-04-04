Milli Savunma Bakanlığı: 59 terörist etkisiz hale getirildi
MİLLİ Savunma Bakanlığı, 12 Mart'tan bu yana PKK/KCK terör örgütüne karşı yurt içinde ve Irak'ın kuzeyinde yürütülen operasyonlarda 2'si gri listede olmak üzere toplam 59 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı'nda bilgilendirme toplantısı düzenleyen Tanıtım Subayı Deniz Binbaşı Şebnem Aktop, operasyonlarda 39 silah, 4 ağır silah, 4 bin 879 hafif silah mühimmatı, 77 ağır silah mühimmatı 3 bin 266 kilogram patlayıcı madde ile 46 el bombasının ele geçirildiği, 36 adet el yapımı patlayıcının imha edildiğini, teröristler tarafından kullanılan 103 adet silah, mevzi, sığınak, barınak, mağara ve deponun kullanılamaz hale getirildiğini bildirdi. Binbaşı Şebnem Aktop, "Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve başta istihbarat teşkilatımız olmak üzere devletin diğer kurumlarıyla yürütülen koordineli çalışmalar neticesinde Irak kuzeyine icra edilen hava harekâtlarında etkin sonuçlar alınmaya devam edilmektedir. Son operasyon da göstermiştir ki, teröristlerin kaçacak, saklanacak yeri kalmamıştır. Mücadelemiz etkinlikle ve kararlılıkla sürdürülmeye devam edilecektir" dedi.
‘AĞIR KAYIPLAR VERDİLER’
Elde edilen bilgilere göre, teröristlerin özellikle Irak kuzeyinde icra edilen hava harekâtları ve yurt içinde sürdürülen operasyonlar sonucunda ağır kayıplar verdiklerine dikkat çeken Binbaşı Aktop, örgüte katılım oranının oldukça azaldığı, kaçışların ve teslimlerin önemli ölçüde arttığı, lojistik destek yönünden büyük ölçüde zorlandıkları, örgüt tabanında ciddi huzursuzlukların baş gösterdiği ve elebaşlarının buna engel olma kapasitesini yitirdiğinin tespit edildiğini aktardı. Binbaşı Aktop, operasyonlarda PKK/KCK terör örgütü üzerinde oluşturulan baskı neticesinde örgütün hareket ve eylem kabiliyetinin önemli ölçüde kısıtlandığını kaydetti.
UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE
Binbaşı Aktop, PKK/KCK terör örgütünün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik operasyonlarda ise 102 adet kaçak silah, 216 kilogram kaçak akaryakıt, 1 kilogram uyuşturucu, 21 bin 361 paket kaçak sigara ve 193 adet kaçak cep telefonu ele geçirildiğini belirtti.
Binbaşı Şebnem Aktop, FETÖ/PDY ile mücadele konusunda 15 Temmuz 2016 tarihinden itibaren 16 bin 294 personel hakkında ihraç işlemi yapıldığını, 6 bin 83 personel hakkında ise adli ve idari sürecin devam ettiğini kaydetti. Aktop, "OHAL'in kalkmasından bugüne kadar Bakan onayı ile bin 177 personel hakkında ihraç işlemi uygulanmış, 106 emekli personelin ise rütbeleri geri alınmıştır. FETÖ ile mücadelede bünyemizden hainler temizlendikçe Türk Silahlı Kuvvetleri'nin güç ve etkinliği önemli oranda artmaya devam etmektedir" dedi.
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