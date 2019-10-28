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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
28.10.2019 - 11:19, Son Güncelleme:

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mesajı

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı. Akar mesajında “Barış Pınarı Harekâtı ile DEAŞ ve PKK/KCK/PYD/YPG varlığını sonlandırmak, hudutlarımızın ve halkımızın güvenliğini sağlamak, bir barış koridoru tesis ederek Suriyeli kardeşlerimizin kendi evlerine, topraklarına dönüşlerini gerçekleştirmek amaçlanmıştır” dedi.

Milli Savunma Bakanı Akar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Cumhuriyetin 96'ncı yılını kutlamanın gururunu ve heyecanını yaşadıklarını belirten Akar, "Asil milletimiz; tarihimiz boyunca karşılaştığı tüm zorlukları kederde ve kıvançta bir ve beraber olarak aşmış, 1923'te 'Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir' ilkesi üzerine kurduğu cumhuriyetimizi 'Muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak' azmiyle bugünlere taşımıştır. Bizler de atalarımızdan aldığımız ilhamla genç ve dinamik nüfusu, büyüyen ekonomisi, etkin, caydırıcı ve saygın ordusuyla Türkiye Cumhuriyeti'ni geleceğe güvenle taşımak için yılmadan, yorulmadan çalışıyoruz. Bu kapsamda başta FETÖ, DEAŞ, PKK/KCK/PYD-YPG gibi terör örgütleri olmak üzere vatanımızın, mavi vatanımızın, semalarımızın ve 82 milyon vatandaşımızın huzur ve refahına yönelecek her türlü tehdit ve tehlikeye karşı 'Ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışı içerisinde azim ve kararlılıkla mücadelemizi sürdürmekteyiz" dedi. 

'HEDEFİMİZDE TERÖR ÖRGÜTLERİ VAR'

Mücadelenin, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar gece gündüz, yaz kış, dağ bayır demeden, yurt içinde ve sınır ötesinde devam edeceğini vurgulayan Akar, şunları kaydetti:

"Bu azim ve kararlılıkla Fırat'ın doğusunda icra edilen Barış Pınarı Harekâtı ile DEAŞ ve PKK/KCK/PYD/YPG varlığını sonlandırmak, hudutlarımızın ve halkımızın güvenliğini sağlamak, bir barış koridoru tesis ederek Suriyeli kardeşlerimizin kendi evlerine, topraklarına dönüşlerini gerçekleştirmek amaçlanmıştır. Harekât; ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK'nin terörle mücadeleye yönelik kararları ile BM Sözleşmesinin 51'inci Maddesinde yer alan 'Meşru Müdafaa Hakkı' çerçevesinde yapılmıştır. Hedefimizde sadece, adı değişse de birbirinden farkı olmayan ve bölgeyi istikrarsızlığa, kaosa sürüklemeyi amaç edinen PKK/PYD/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütleri bulunmaktadır."

'MENFAATLERİMİZİ AZİM VE KARARLILIKLA KORUMAKTAYIZ'

'Fırat Kalkanı' ve 'Zeytin Dalı' harekatları ile bölge halkını terör örgütlerinin zulmünden kurtaran kahraman ve fedakar Mehmetçiğin, Fırat'ın doğusunda da Suriyeli kardeşlerinin yanında ve terör örgütlerinin karşısında olduğunu belirten Bakan Akar, mesajını şöyle sürdürdü:

"Gücünü asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından alan Türk Silahlı Kuvvetlerinin kahraman ve fedakâr evlatları; yedi iklim, üç kıtaya barış, huzur, adalet ve istikrar götüren atalarımız gibi hem bölgemize hem de dünya barışına katkı sağlamaya devam edecektir. Bu vesileyle harekâta katılan silah arkadaşlarımı kahramanlık ve fedakârlıklarından dolayı kutluyor, her birini alınlarından öpüyorum. Harekât sırasında şehadet mertebesine ulaşan başta kahraman ve fedakâr silah arkadaşlarımız olmak üzere asker-sivil tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Her zaman ifade ettiğimiz gibi bugüne kadar şehitlerimizin, gazilerimizin tek damla kanını yerde bırakmadık, bundan sonra da bırakmayacağız; sevdiklerinin gözyaşlarının hesabını sorduk, soracağız. Yurt içi ve sınır ötesinde yürütülen terörle mücadele faaliyetlerimizin yanı sıra Kıbrıs ve çevresi dâhil, mavi vatanımızdaki hak, alaka ve menfaatlerimizi de azim ve kararlılıkla korumaktayız. Garantör ülke olarak uluslararası hukuk çerçevesinde, kendi haklarımızı da Kıbrıslı kardeşlerimizin haklarını da korumaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi, ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi ve asker-sivil tüm mensuplarımızı bir kez daha rahmet ve minnetle yâd ediyor, hayatta olan kahraman gazilerimize, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Şu anda karada, denizde ve havada; yurt içinde ve sınır ötesinde, zorlu hava ve arazi şartlarında görevlerini büyük bir kahramanlık ve fedakârlıkla yürüten kahraman silah arkadaşlarıma sağlık ve esenlik içinde kazasız, belasız başarılı görevler diliyor, asil milletimizin ve sivil-asker tüm mensuplarımızın Cumhuriyet Bayramı'nı en içten dileklerle kutluyorum."


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