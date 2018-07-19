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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA
19.07.2018 - 10:15, Son Güncelleme:

Milli Savunma Bakanı Akar'dan üs bölgesine ziyaret

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin komuta kademesi, yeni görevlerini sınırın sıfır noktasında Mehmetçikle birlikte kutladı. Teröristlerin bir dönem "Türk askerinin giremeyeceğini" iddia ettiği, Çukurca kırsalındaki 2 bin 270 rakımlı Dağbaşı Üs Bölgesi'ne komutanlarla giden Akar, bazı askerlerin aileleriyle de telefonla görüştü. Telefon görüşmeleri sırasında gözleri dolan Akar, Mehmetçiklerin ailelerinin de büyük fedakarlıklar yaptığını belirtti.

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  • Milli Savunma Bakanından İlk ziyaret Hakkariye
  • Milli Savunma Bakanından İlk ziyaret Hakkariye
  • Milli Savunma Bakanından İlk ziyaret Hakkariye
  • Milli Savunma Bakanından İlk ziyaret Hakkariye
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ile yurt içindeki ilk ziyaretini sınır birliklerine yaptı. Bakan Akar ve komutanlar, dün akşam saatlerinde uçakla Hakkari'ye geldi.

Yüksekova Selahaddin Eyyübi Havalimanı'ndan 3. Piyade Tümen Komutanlığına geçen Akar, harekat merkezinde teröristle mücadele operasyonlarına ilişkin bilgi aldı, direktifler verdi. Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ve kuvvet komutanları daha sonra askeri helikopterlerle, teröristlerce "girilemez" olarak nitelendirilen Çukurca'daki 2 bin 270 rakımlı Dağbaşı Üs Bölgesi'ne gitti.

Yoğun operasyonların ardından temizlenen bölgedeki faaliyetlere ilişkin bilgi alan Bakan Akar ve beraberindeki komutanlar, bölücü terör örgütü mensuplarıyla göğüs göğüse çarpışarak büyük bir kahramanlık destanı yazan şehitler için yaptırılan anıtı da ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanı Akardan üs bölgesine ziyaret


"MEHMETÇİK ÇOK ÖNEMLİ GÖREVLERİ YERİNE GETİRDİ" 

Üs bölgesinde görevli Mehmetçik'le bir araya gelen Akar, Milli Savunma Bakanlığı görevine atandığını, Türk Silahlı Kuvvetlerinin komuta kademesinde de değişikliklerin olduğunu hatırlattı. "Yeni görevlerimize yönelik kutlamayı burada Dağbaşı'nda sizlerle birlikte yapalım istedik" diyen Akar, Mehmetçik'in bölgede çok önemli görevleri yerine getirdiğini vurguladı.

Yapılanların her türlü takdirin üzerinde olduğunu söyleyen Bakan Akar, güvenlik güçlerinin vatan topraklarının teröristlerden temizlenmesi için azim ve kararlılıkla çalıştığını belirtti.

Terörle mücadeleye yönelik başlatılan yeni safha kapsamında önemli başarıların kazanıldığını ifade eden Akar, "Geçmiş yıllarda bu bölgelerde teröristler vardı. Çok şükür yukarıdan aşağı süpüre süpüre bu alçak teröristleri hudutlarımızın dışına attık, takibe devam ediyoruz. Gece gündüz, yaz kış, dağ bayır demeden başta FETÖ, PKK/PYD/YPG ve DEAŞ terör örgütleri olmak üzere, her türlü tehdit ve tehlikeye karşı terörle mücadele en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar aynı azim ve kararlılıkla devam ettirilecektir." dedi.

Bakan Akar, iyi komşuluk ilişkilerinden yana olduklarını belirterek, Türkiye'nin hak ve menfaatlerini korumak konusunda en ufak taviz verilmeyeceğini de vurguladı.

Askerlerden her zaman tetikte olmalarını isteyen Akar, "Bizim amacımız, herbirinizin vatan görevini, hakkı, namusu, şerefiyle yaptıktan sonra sağ salim sevdiklerinize kavuşmanızı sağlamaktır. Biz, komutanlarınız hepimiz bunu yapmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. Bakan Akar, verdiği örneklerle görev sırasında dikkatli olmanın önemine değindi.

Konuşma sonrasında Bakan Akar ve komutanlar, beraberinde getirdikleri ev yapımı kekleri askerlerle birlikte yedi. Kekleri kesen Akar, üs bölgesi personeli ve komutanlara elleriyle ikram etti.

TELEFON KONUŞMASINDA GÖZLERİ DOLDU

Bakan Akar, üs bölgesinde görevli bazı askerlerin aileleriyle de telefonla görüştü. Dağbaşı Üs Bölgesi Komutanı Binbaşı Ersoy Eray'ın eşiyle konuşan Bakan Akar, ailenin iki çocuğunun eğitimlerini sordu. Çocukları başarılarından dolayı tebrik eden Akar, "Babaları burada vatan ve millet için çok üstün şeyler yapıyorlar" diye konuştu. Telefon görüşmesi sırasında gözleri dolan Akar, Mehmetçiklerin ailelerinin de büyük fedakarlıklar yaptığını belirtti.

Bir erin de eşi ve 4 yaşındaki Umut isimli oğluyla telefonda görüşen Akar, küçük çocuğa babasının selamını iletti. Babasının Umut'u çok sevdiğini aktaran Akar, "Baban bir kahraman. Vatan, millet için çok büyük işler yapıyor" diye konuştu. Erin eşiyle de görüşen Akar, "Kahraman, fedakar bir eşin var. Burada vatan ve millet için büyük fedakarlıklar, kahramanlıklar yapıyor. İnşallah sağ salim dönünce birlikte olacaksınız ve vatana, millete hizmet etmenin verdiği gururla yaşayacaksınız." diye konuştu.

İnceleme ve denetlemelerin ardından Bakan Akar ve komutanlar, helikopterlerle Hakkari merkeze geldi. Buradan Valiliğe geçen Akar ve beraberindekiler, Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak ile görüştü. Bakan Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ve kuvvet komutanları ziyaretlerinin ardından geceyi Hakkari'de geçirdi.

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