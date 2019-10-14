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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Arda ERDOĞAN-Harun ÖZALP/DHA
Haber Giriş: 14.10.2019 - 13:54, Son Güncelleme:

Milli Savunma Bakanı Akar açıkladı: Resulayn ve Tel Abyad kontrolümüz altında

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Barış Pınarı Harekatı ile ilgili yaşanan son dakika gelişmelerini paylaştı. Akar açıklamasında "Tel Abyad ve Rasulayn kontrol altında. Bölgenin kontrolü ile ilgili çalışmalar devam ediyor" ifadelerini kullandı.

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili "Şu ana kadar faaliyetler Mehmetçiğin büyük bir başarısıyla kahramanlığıyla çok şükür devam ediyor. Tel Abyad, Resulayn kontrolümüz altında. Bölgenin kontrolüyle ilgili çalışmalar devam ediyor" dedi.

Bakan Akar, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili muhalefet partilerini bilgilendirme kapsamında İY Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti. Bakan Akar, Akşener ile parti genel merkezindeki makamında bir araya geldi. Bakan Akar, yaklaşık 50 dakika süren görüşmede harekat ile ilgili Akşener'e bilgi verdi. Bakan Akar, görüşmenin ardından çıkışta açıklama yaptı. Akar, İYİ Parti lideri Akşener'in görüşlerini dinlediğini ve sorularını cevaplandırdığını belirterek, "Burada bildiğiniz gibi gerekli çalışmalar yapıldıktan sonra, ciddi ve samimi şekilde muhataplarımızla görüştükten sonra, konuya birlikte, müttefiklik ruhuna uygun, NATO içindeki ittifakımıza uygun bir şekilde koalisyon olarak Amerika ile birlikte çözüm için çalıştık. Bunun mümkün olmadığını gördüğümüz için ülkemizin hak ve menfaatleri konusunda bir karar verdik ve bu kararı da bildiğimiz gibi 9 Ekim saat 16.00'dan itibaren uygulanmaya başlandı. Şu ana kadar buradaki faaliyetler Mehmetçiğin büyük bir başarısıyla kahramanlığıyla çok şükür devam ediyor. Tel Abyad, Resulayn kontrolümüz altında. Bölgenin kontrolüyle ilgili çalışmalar devam ediyor" şeklinde konuştu.

'TEK HEDEF TERÖRİSTLER'

Türkiye'nin mücadelesinin sadece YPG ile değil, DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle olduğunun altını çizen Bakan Akar, "Bizim için tek hedef teröristler. Bunun dışında hiçbir etnik, dini grupla bizim hiçbir ilişkimiz söz konusu değil bu manada. Onların güvenliği de bizim için önemlidir. Dolayısıyla özellikle Kürt kardeşlerimizle Türkiye'deki Suriye'nin kuzeyindeki onların rahatı, huzuru ve güvenliği için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Tel Abyad'da, Resulayn'da oraları kontrol altına aldıktan sonra ülkemiz, silahlı kuvvetlerimiz lehine oradaki vatandaşların, kardeşlerimizin yaptıkları gösteriler, yaptıkları açıklamalar bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir" diye konuştu.

'YPG'LİLER TARAFINDAN DEAŞ'LILARIN KAÇIRILDIĞINI GÖRDÜK'

DEAŞ'lılara da değinen Akar, "Bildiğiniz gibi bir hapishane konusu var. Bu hapishanelerle ilgili de biz elimizden gelen gayreti göstermeye kararlıyız. Ancak bölgemizde bir tek DEAŞ hapishanesi vardı; oraya gittiğimiz zaman bunun YPG'liler tarafından boşaltıldığını, oradaki DEAŞ'lıların kaçırıldığını gördük. Bunları da fotoğraflarla, filmlerle tespit ettik ve ilgili muhataplarla bunları görüştük, görüşmeye de devam edeceğiz" dedi.

'ESAS OLAN TERÖR KORİDORUNA MÜSAADE ETMEYECEĞİMİZ'

İnsani konularda hassas davranıldığına dikkat çeken Bakan Akar, şöyle konuştu:

"Herhangi bir şekilde bir masum insana zarar verilmemesi için uygulamada, planlamada elimizden gelen her türlü gayreti gösterdik, göstermeye devam ediyoruz. Bunun dışındaki haberler hiçbir şekilde gerçeği yansıtmıyor. Bu konuda TSK milli, manevi, mesleki değerlerine son derece bağlı, elinden geldiğince tamamen ahlaki değerler ölçüsünde mücadelemizi son derece temiz bir şekilde sürdürüyoruz. Buradaki esas olan husus; ülkemizin güneyinde, Suriye'nin kuzeyinde herhangi bir terör koridoruna müsaade etmeyeceğimiz. Esas olan, gayretimiz budur. Bu sadece ülkemizin, halkımızın, sınırlarımızın güvenliği değil, aynı zamanda Suriye'nin de kuzeyinin güvenli bölge haline gelmesiyle orada yaşayan, yaşamakta olan Suriyeli kardeşlerimizin de evlerine ve topraklarına güven içinde dönmelerini sağlamak da bizim bir başka amacımız. Buradaki faaliyetlerin bu şekilde devamıyla, burada güvenli bölge gerçekleşecek, sonuçta burada sulh ve sükun gerçekleşecek ve bu şekilde harekat tamamlanacak."

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