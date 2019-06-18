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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eray Görgülü - PARİS
18.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Milli savaşçı, Plevne Marşı’yla şova çıktı

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Milli savaşçı, Plevne Marşı’yla şova çıktı

Tasarımı merakla beklenen Milli Muharip Uçağı’nın (MMU) birebir ölçülerdeki modeli ilk kez Paris Airshow’da Plevne Marşı eşliğinde sergilendi. 14 metre kanat açıklığına sahip, 21 metre uzunluğundaki modelin kuyruk kanadına Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın kullandığı çift başlı Selçuklu Kartalı’nın yandan görünüşü işlendi.

HAVACILIK ve uzay sanayisinde dünyanın önde gelen firmalarını bir araya getiren Paris Airshow, 53’üncü kez törenle kapılarını açtı. Dünya havacılık endüstrisi için büyük önem taşıyan fuarda Türkiye de Milli Muharip Uçağı (MMU) projesiyle yer aldı. Le Bourge Havalimanı Fuar Alanı’ndaki TUSAŞ Şalesi’nde düzenlenen törene TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, Savunma Sanayii Başkanlığı Uçak Daire Başkanı Aburrahman Şeref Can, ASELSAN Genel Müdürü Haluk Görgün ve SAHA İstanbul Kümelenmesi Genel Sekreteri İlhami Keleş katıldı. Konuşmaların ardından Plevne Marşı eşliğinde uçak modelinin üzerindeki örtü kaldırıldı.

PROJE DAHA DA ÖNEM KAZANDI

Törenin ardından Hürriyet’in sorularını yanıtlayan TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, F-35 projesine ilişkin son dönemde yaşanan süreçlerle birlikte MMU projesinin daha da önem kazandığını söyledi. Kotil, şöyle devam etti: “Şirkette benim üçüncü yılım ve bu projenin çok önemli olduğunu daha birinci günden biliyordum. Sadece ambargo olarak düşünmeyin, her türlü süreci göz önünde bulundurarak ilk günden itibaren biz işimizi kış tuttuk. Bütün bunlara hazırlık olsun diye ‘Hürkuş’un devamı ‘Hürjet’ projesini başlattık. Büyük projelerde her zaman düşmanlar, engelleyenler, ambargolar olabilir. Ama Türkiye’nin işini kış tutması gerekiyor. Biz de öyle yapıyoruz.

TÜM SÜREÇLER BİR YIL ÖNE ÇEKİLDİ

Projede tüm süreçler bir yıl öne çekildi. İlk hedeflenenden bir yıl önce uçağı teslim edeceğiz. Proje takvimi doğrultusunda uçak 2023 yılında hangardan çıkacak, 2025 yılında da ilk uçuşunu yapacak. Uçağın Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girmesi ise 2028 yılında olacak. Yaklaşık 6 bin mühendisin çalışacağı bir projeden bahsediyoruz.”

F-16’NIN YERİNİ ALACAK

HAVA Kuvvetleri Komutanlığı’nın talepleri doğrultusunda geliştirilen ve komutanlığın harekât kabiliyetini arttıracak olan Milli Muharip Uçağı (MMU), motor yerleşimi, dahili silah yuvalarının yerleri gibi detaylarla sergilendi. 14 metre kanat açıklığına sahip, 21metre uzunluğundaki uçağın kuyruk kanadındaki kartal motifi dikkat çekti.

SELÇUKLU KARTALI MOTİFİ

Kanattaki kartal motifinde Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın kullandığı çift başlı Selçuklu Kartalı’ndan esinlenildi. 2029’dan itibaren F-16 uçaklarının yerini alacak MMU ile Türkiye’nin 5’inci nesil bir muharip uçağı üretebilecek altyapı ve teknolojiye sahip ülkeler arasında olması hedefleniyor. Proje kapsamında ilk etapta 6 geliştirme hava aracı üretildikten sonra eklenecek yeni araçlarla uçak seri üretime hazırlanacak. Seri üretim aşamasına kadar 400 adetlik uçak siparişine ulaşılması öngörülürken bir yandan da TR Motor, yerli motor için çalışmalarını sürdürüyor.

Milli savaşçı, Plevne Marşı’yla şova çıktı

Eray Görgülü yazdı...

GÖKBEY DE TANITILDI

FRANSA’nın başkenti Paris’in Le Bourget bölgesinde, bu yıl 53’üncüsü düzenlenen Paris Havacılık Fuarı’nda Gökbey helikopteri de tanıtıldı.

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