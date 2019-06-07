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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eray GÖRGÜLÜ - ANKARA
07.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Milli Savaş uçağı görücüye çıkıyor

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Milli Savaş uçağı görücüye çıkıyor

Dünyanın en büyük havacılık fuarı Paris Airshow, bu yıl 15-23 Haziran tarihleri arasında 53’üncü kez kapılarını açarken, Türkiye de gövde gösterisi yapacak. TUSAŞ, Türkiye’nin 5’inci nesil savaş uçağı olacak Milli Muharip Uçağı’nın (MMU) birebir ölçüdeki maketini (Mockup) ilk kez bu fuarda sergileyecek. Fransa'nın başkenti Paris’te iki yılda bir düzenlenen Paris Airshow, bu yıl da havacılık ve uzay sanayisinin önde gelen firmalarını buluşturuyor.

15 Haziran’dan itibaren havacılık sektöründe son teknolojilerin sergileneceği fuara, Türkiye’den Türkiye Uzay ve Havacılık Sanayii (TUSAŞ), TUSAŞ Motor Sanayii (TEI), ASELSAN, ROKETSAN, Gür Metal ve Repkon Makina firmaları ile SAHA İstanbul Savunma Havacılık ve Uzay Kümelenmesi katılıyor. TUSAŞ’ın ana yükleniciliğinde sürdürülen proje kapsamında 2023 yılında ilk kez hangardan çıkması beklenen Milli Muharip Uçağı’nın (MMU) maketi (Mockup) ilk kez Paris Airshow’da görücüye çıkacak. TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil’in de katılacağı etkinlikle MMU, dünyaya ilk kez kapsamlı bir şekilde tanıtılacak. MMU projesi tamamlandığında Türkiye’nin 5’inci nesil savaş uçağı yapabilen sayılı ülkeler arasında yer almasını sağlayacak.

İKİ BÜYÜK KÜME BULUŞUYOR

Havacılık ve uzay endüstrisinde yerlileştirme çalışmalarına önemli katkılar sağlayan Türkiye’nin en büyük sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul da, üyeleri için tanıtım çalışmaları yapacak. 391 üyeli SAHA İstanbul yöneticileri, Avrupa’nın en büyük havacılık kümelenmesi Aerospace Valley yöneticileriyle önemli bir görüşme gerçekleştirecek. Avrupa’nın iki büyük sanayi kümesinin bir araya geleceği bu görüşmede uluslararası işbirlikleri görüşülecek.

YERLİ SİSTEM STANDARDI TESCİLLENDİ

TÜRKİYE’yi havacılıkta dışa bağımlılıktan kurtaran yerli sistemlerle ilgili bir başarı haberi de ABD’den geldi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) tarafından kullanılan ONUR VRS (ses kayıt sistemi) ve Radio Gateway (telsiz ağ geçidi), ABD Federal Havacılık Kurumu’nun (FAA) ‘standart uyum’ testlerini başarıyla tamamladı. İki haftalık test sürecinin ardından yeni nesil standartlarının tümünü karşıladıklarını belirten ONUR Mühendislik AŞ Genel Müdürü Noyan Dede, “Trafik kontrolünde kullanılan ses haberleşme, ses kayıt ve telsiz sistemleri olmak üzere üç ayrı ürün grubu bulunuyor ve bu ürünler farklı firmalardan tedarik edilebiliyor. Bu yüzden birlikte çalışabilirlik testleri büyük önem taşıyor. Dünyanın önde gelen firmaları birbirleriyle eşleşti ve ürünlerin birbirleriyle ne kadar uyumlu çalıştığı görüldü. Türkiye adına bu anlamda yeni standartlara yönelik tüm istekleri başarıyla karşılamış olduk. Böylece milli çözümlerimize ihracat yolu da açılmış oldu” dedi.

ASELSAN AVCI’YI TANITACAK

SAVAŞ uçağı, helikopter ve İHA için aviyonik sistemler üreten ASELSAN da bu alandaki son teknolojik gelişmeleri Paris Airshow’da sergileyecek. ASELSAN fuarda T129 ATAK pilotları için geliştirilen Kaska Entegre Kumanda Sistemi’ni de (AVCI) tanıtacak. AVCI sistemi ile platform uçuş bilgileri, silah sembolojileri, hedef tespit sistemi ve gece görüş görüntüleri, uçuş kaskına entegre edilmiş göze yakın vizör üzerinde pilota
gösteriliyor.

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