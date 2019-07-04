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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İSTANBUL/AA
04.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Milli Saraylar’da ziyaretçi rekoru

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Milli Saraylar’da ziyaretçi rekoru

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı çatısı altında bulunan tarihi saray, köşk ve kasırları ziyaret eden yerli ve yabancı turist sayısında yeni bir rekor kırıldı.

2019’un ilk 6 ayında ziyaret eden toplam turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artışla 844 bin kişiye ulaştı. Yabancı ziyaretçi sayısı da yüzde 53 artışla 305 binden 469 bine çıkan Milli Saraylar’da, Dolmabahçe Sarayı ziyaretçi sayısında 611 bin kişiyle listenin başında yer aldı. Anadolu Yakası’nın en çok ziyaretçi ağırlayan sarayı Beylerbeyi, 77 bin ziyaretçiyle ikinci olurken, Ihlamur Kasrı ise geçen sene olduğu gibi 47 bin kişiyle sıralamada üçüncülüğü korudu. Ziyaretçi profilinde de bazı değişiklikler görülen Milli Saraylar’a gelen Avrupalı turist sayısında İspanyollar, İtalyanlar ve Yunanlar ilk sıralarda yer aldı. Geçen yıl Çin turizminde ‘Türkiye Yılı’ ilan edilmesi nedeniyle Milli Saraylar’a ilgisi fazla olan Çinli ziyaretçileri bu yıl yoğunluk bakımından, Uzak Doğulu gruplardan Tayvanlılar, Vietnamlılar, Hong Konglular takip etti. Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, geçen yıl 1 milyon 430 bin yerli ve yabancı turisti ağırlamıştı. 

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