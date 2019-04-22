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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA
22.04.2019 - 23:12, Son Güncelleme:

Milli Saraylar'a hafta sonunda ziyaretçi rekoru

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Milli Saraylar'a hafta sonunda ziyaretçi rekoru

İstanbullular hafta sonu Milli Saraylar'a yoğun ilgi gösterdi.

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, geçen yıla oranla ziyaretçi sayısını yüzde 11 arttıran Milli Saraylar, hafta sonu yeni bir rekora imza attı.

İdare'ye bağlı Dolmabahçe Sarayı, 20-21 Nisan tarihleri arasında toplam 20 bin 362 ziyaretçiyi ağırlayarak, özel günler ve resmi bayramlar dışında ilk kez bu sayıya ulaştı. Anadolu Yakasının en çok ziyaret edilen mekanı Beylerbeyi Sarayı'nı ise dün 1675 kişi gezdi.

Balkan ülkelerinden gelen grupların yoğun ilgi gösterdiği saraylarda, ziyaretçilerin yüzde 60'lık bölümünü Roman, Sırp, Bulgar ve Yunanistanlı turistler oluşturuyor. Ayrıca Uzak Doğu, Orta Doğu ve İran'da gelen turistler de İstanbul'daki tarihi mekanlara yoğun ilgi gösteriyor.

Gişe verilerine göre, Milli Saraylar'a bağlı saray, köşk ve kasırlar 2018'de toplam 1 milyon 430 bin yerli ve yabancı turisti ağırlamıştı.

2019 yılının ilk çeyreğinde ise ziyaretçi sayısı yüzde 11 artışla 335 bin kişiye yükseldi. Yabancı turist sayısında da yüzde 48'le önemli bir artış yakalayan Milli Saraylar'ı ocak ayından bugüne kadar 178 bin kişi ziyaret etti.

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