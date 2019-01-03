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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA (AA)
03.01.2019 - 12:35, Son Güncelleme:

Milli Piyango'dan 'şeffaflık' açıklaması geldi

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Milli Piyango'dan 'şeffaflık' açıklaması geldi

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce "şans oyunlarına ait çekilişlerin şeffaf ve güvenilir bir şekilde gerçekleştirildiği" bildirildi.

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organları ve internet sitelerinde "Sayıştay’dan şok rapor: Milli Piyango çekilişleri güvenli değil" başlığıyla haberler yayımlandığı hatırlatıldı.     

İdarece düzenlenen piyango ve sayısal oyunların çekilişlerinin şans oyunları sektörüne özgü çekiliş donanımları kullanılarak yapıldığı ifade edilen açıklamada, çekilişlerin vatandaşlara ve medya kuruluşlarına açık olarak, çekiliş heyeti tarafından ve noter gözetiminde yapıldığı belirtildi.     

Çekilişe ilişkin tüm işlemlerin tutanağa bağlandığı ve kayıt altına alındığı bilgisine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:     

"Ayrıca çekilişlerin tamamı www.millipiyango.gov.tr adresinden canlı olarak yayınlanmaktadır. Canlı yayını izleyemeyen vatandaşlarımızın ise arşiv kayıtlarından çekilişlerimizi her zaman izleyebilme imkanı bulunmaktadır. Dolayısıyla şans oyunlarına ait çekilişler şeffaf ve güvenilir bir şekilde gerçekleştirilmektedir.     

İdaremizin 2017 yılı Sayıştay Denetim Raporu'nda, haber başlığında yer verilen şekilde 'Milli Piyango çekilişleri güvenli/güvenilir değil' şeklinde herhangi bir tespite yer verilmemiş, çekilişlerin şeffaf ve güvenilir olmadığı yönünde herhangi bir eleştiri yapılmamış ve çekilişler konusunda İdaremiz kusurlu bulunmamıştır.     

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünün faaliyetleri İdare müfettişleri, Sayıştay ve TBMM KİT Komisyonu tarafından her yıl periyodik olarak denetlenmekte olup, bir tek çekilişte bile usulsüzlük tespit edilmemiştir."     

Milli Piyango İdaresinin, halkın güveninden aldığı güçle ve bayilerinin fedakar çalışmalarıyla, Türkiye'nin tanıtımına, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna, olimpiyat oyunlarına, savunma sanayisine, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna kaynak aktararak ülkenin kalkınmasına önemli katkı sağladığı belirtildi. Açıklamada, "Zaman zaman İdaremiz hakkında gündeme getirilen bu gibi asılsız iddialar İdaremizin kamuya aktardığı kaynakların azalmasına neden olmaktadır. Bu kapsamda, basın ve yayın kuruluşlarından İdaremiz ile ilgili yapacakları haberlerde daha hassas ve sorumlu davranmaları beklenilmektedir." ifadesi kullanıldı. 

Numaraların belirlenmesi tartışma konusu oldu
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