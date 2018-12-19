Milli Piyango'da en çok çıkan sayılar hangileri? Son beş yılda çıkan numaralar
Milli Piyango çekilişi öncesinde en çok araştırılan konulardan biri de ‘en çok çıkan sayılar’ oldu. Üzerine pek çok hayal kurdukları büyük ikramiyeye sahip olma ihtimalini yükseltmek isteyen vatandaşlar, geçmiş yılların yılbaşı çekiliş sonuçlarını inceliyor. Peki, Milli Piyango'da en çok çıkan sayılar hangileri? Son beş yılda çıkan numaralar…
Büyük ikramiyesinin 70 milyon olarak belirlendiği Milli Piyango Özel Çekilişi şimdiden birçok vatandaşın hayallerini süslemeye başladı. Şimdiye kadar ki çekilişlerde en şanslı il İstanbul, en fazla çıkan numara ise 3 oldu. Peki Milli Piyango’da en çok çıkan şanslı numaraları neler?
SON BEŞ YILDA ÇIKAN NUMARALAR
Milli Piyango yılbaşı çekilişi 2018 sonuçlarına göre 61 milyon Türk Lirasına çıkan ikramiye numarası: 9794035. Çeyrek bilet, İstanbul'a, Antalya'ya, Samsun'a ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet'ine çıktı.
2017'nin Talihlilerin biletlerinden 3’ü İstanbul, 1’i Antalya’da Dönerciler Çarşısı'nda yer alan seyyar bilet standında satıldı. 2017 yılının 60 milyonluk büyük ikramiyesi 2796288 numaralı çeyrek bilete isabet etmişti.
2016'nin Milli Piyango yılbaşı çekilişinde, 55 milyon liralık büyük ikramiye kazandıran çeyrek biletlerin 3'ü İstanbul, 1'i ise Adana'dan satıldı. Çekilişin ardından, bayisi Adana olan 0556013 biletin Mersin'de satıldığı iddia edilmişti.
2015'in Milli Piyango büyük ikramiyesini kazandıran biletlerin 2'si Aydın, 1'i Niğde diğeri ise Ankara'da satılmıştı. 50 milyon liralık büyük ikramiye kazandıran biletin numarası ise 2682160 olarak ilan edilmişti.
2014 yılının Milli Piyango büyük ikramiye çekilişinde talihlilerin biletlerini Bandırma, Ankara, İzmir ve İstanbul'dan aldığı ortaya çıkmıştı. 50 milyon TL'lik büyük ikramiye, 2174451 numaralı bilete isabet etmişti.
2013 yılbaşı çekilişinde 45 milyon liralık büyük ikramiye İstanbul, İzmir, Adana ve Muğla'da satın alınan 6718374 numaralı bilete isabet etmişti.
İşte en çok çıkan rakamlar;İşte en çok çıkan rakamlar;
• 3 RAKAMI..................13 KEZ ÇIKTI
• 2 RAKAMI..................10 KEZ ÇIKTI
• 1 RAKAMI....................9 KEZ ÇIKTI
• 7 RAKAMI....................8 KEZ ÇIKTI
• 4 RAKAMI....................7 KEZ ÇIKTI
• 5 RAKAMI ...................7 KEZ ÇIKTI
I• 6 RAKAMI....................6 KEZ ÇIKTI
Milli piyango yılbaşı çekilişlerinde en az çıkan rakamlar ise 4 kez çıkan "0" ve "9" oldu.
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