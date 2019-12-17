Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları nereden öğrenilir? 2020 Milli Piyango sonuç ekranı

31 Aralık'ta yapılacak yılbaşı özel çekilişine kısa süre kala, heyecan da başladı. MPİ'nin Kızılay binasında yapılacak canlı Milli Piyango çekilişi sonrası bazı vatandaşlar hayallerine kavuşacak. Peki, MPİ bilet sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır? İşte, 2020 Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları öğrenme sayfası hakkında ayrıntılı bilgiler.

Milli Piyango çekiliş akşamında Hurriyet.com.tr'de çekilişe özel haberlerimiz ve bilet sorgulama ekranından biletlerinize ikramiye çıkıp, çıkmayacağını öğrenebileceksiniz.

Bilet sorgulama ekranımız çekilişler yapıldıkça güncellenecek ve biletlerinizi kolayca sorgulayabileceksiniz. Ayrıca sıralı tam liste ve ikramiye çıkan numaralar haberlerimiz ile de takip edilecek.

MPİ 2020 YILBAŞI ÇEKİLİŞ SONUCUNU ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

MİLLİ PİYANGO BİLET FİYATLARI NE KADAR?

31 Aralık'ta yapılacak yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 8 milyon lira, 10 adet 1 milyon lira, 30 adet 100 bin lira, 100 adet 10 bin lira ve 200 adet 5 bin liralık ikramiye verilecek.

Yılbaşı çekilişinde en büyüğü 80 milyon lira, en küçüğü ise 80 lira olmak üzere toplam 2 milyon 950 bin 905 adet ikramiye dağıtılacak.

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi kapsamında ödenecek toplam ikramiye tutarı ise 436 milyon 540 bin lira olacak. Tam bilet 80, yarım bilet 40, çeyrek bilet de 20 liradan satılacak.

ÇEKİLİŞİN SAATİ BELLİ OLDU

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce, 31 Aralık'taki 80 milyon liralık büyük ikramiye ile 8 milyon lira ve 2 adet amorti numaralarının çekilişlerinin 20.00-21.00 saatlerinde yapılacağı bildirildi.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, 31 Aralık 2019 yılbaşı özel çekilişinin, idarenin Kızılay binası çekiliş salonunda saat 15.00'te başlayacağı ifade edildi.

Açıklamada, "80 milyon liralık büyük ikramiye ile 8 milyon lira ve 2 adet amorti numaralarının çekilişleri 20.00-21.00 saatlerinde yapılacak." bilgisi paylaşılarak, basın mensuplarının saat 15.00'ten itibaren çekilişe katılarak ses ve görüntü alabileceği kaydedildi.

Açıklamada, "Yılbaşı özel çekilişimiz, bütün çekilişlerimizde olduğu gibi halkımıza açık olarak, çekiliş heyeti ve noter gözetiminde gerçekleştirilecek olup, çekilişimize tüm halkımız davetlidir." ifadesi kullanıldı.