Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları ne kadar? 2019 büyük ikramiye tutarı
Şans oyunu tutkunlarının her yıl üzerine büyük hayaller kurduğu Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları geçtiğimiz günlerde satışa çıktı. Yeni yılın ilk dakikalarında çekilecek yılbaşı çekilişi sonucunda büyüklü küçüklü ikramiyeler sahiplerine ulaşacak. Peki, Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları ne kadar? ? 2019 büyük ikramiye tutarı ne kadar? İşte, 2019 Milli Piyango yılbaşı çekilişine ilişkin merak edilenlerin detayları…
Milli Piyango yılbaşı biletleri, seyyar satıcılarından, yetkili bayilerden veya internet üzerinden satışa sunuluyor. Yılbaşı özel çekilişinde biletlerin tümünün satılmaması durumunda, büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar çekilişe devam edilecek. Yılbaşı özel çekilişinin büyük ikramiyesinin tam bilete çıkması halinde Milli Piyango tarihinin en yüksek ikramiyesi verilmiş olacak. Peki, Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları ne kadar? Bu yıl ne kadar ikramiye verilecek?
Milli Piyango yılbaşı tam bilet 70 Türk Lirası olarak açıklanırken, Milli Piyango yılbaşı yarım bilet 35 Türk Lirası, Milli Piyango yılbaşı çeyrek bilet ise 17.5 Türk Lirası olarak belirlendi.
YENİ NESİL BİLET
Klasik Milli Piyango biletlerinin yanı sıra artık sayısal oyun bayilerindeki makinelerden de yeni nesil bilet satışı gerçekleştiriliyor. Vatandaşlar, seyyar bayilerden geleneksel basılı biletleri satın alabildiği gibi Sayısal Loto bileti görünümünde olanları da tercih edebiliyor.AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, geleneksel Milli Piyango biletleri, artık sayısal bilet olarak da üretilmeye başlandı. Bu biletler, sayısal oyun bayilerindeki makinelerde basılarak satışa sunuluyor.Vatandaşlar, seyyar Milli Piyango bileti bayilerinin yanı sıra, Sayısal Loto bayilerinden de sayısal olarak üretilmiş bilet alabiliyor. Buna göre, çekiliş planındaki numaraların bir kısmı basılı, bir kısmı da sayısal olarak satışa sunuluyor. Sayısal olarak satılan biletler, merkezi oyun sisteminden düşülüyor. Biletler üzerinde ayrıca, çekiliş tarihi, biletin seri numarası, oynanma tarihi ve saati, bayi numarası gibi bilgiler de bulunuyor.
Yeni sayısal biletler, güvenlik açısından klasik Milli Piyango biletleri gibi yüksek özelliklere sahip. Sayısal Loto gibi termal kağıtlara basılı biletlerde, mor ışıkta görünen filigran gibi güvenlik önlemleri yer alıyor.Yeni dönemde, ufak ikramiyeler de sayısal oyun bayileri tarafından ödenecek.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle