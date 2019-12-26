Milli Piyango yılbaşı çekiliş büyük ikramiyesi bu yıl 80 milyon olarak belirlendi. Bu yıl 80 milyon olarak belirlenen büyük ikramiyenin yanı 1 adet 8 milyon lira, 10 adet 1 milyon lira, 30 adet 100 bin lira, 100 adet 10 bin lira ve 200 adet 5 bin liralık ikramiye verilecek. Yılbaşı çekilişinde toplam 2 milyon 950 bin 905 adet ikramiye dağıtılacak. Başta büyük ikramiye olmak üzerine ikramiyeler üzerine büyük hayaller kuran vatandaşlar Milli Piyango yılbaşı 2020 sonuçlarına odaklandı. Peki, Milli Piyango yılbaşı 2020 sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Piyango sonuçları saat kaçta açıklanacak?

Milli Piyango Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, 31 Aralık 2019 yılbaşı özel çekilişinin, idarenin Kızılay binası çekiliş salonunda saat 15.00’te başlayacağı ifade edildi.

Açıklamada, “80 milyon liralık büyük ikramiye ile 8 milyon lira ve 2 adet amorti numaralarının çekilişleri 20.00-21.00 saatlerinde yapılacak.” bilgisi paylaşılarak, basın mensuplarının saat 15.00’ten itibaren çekilişe katılarak ses ve görüntü alabileceği kaydedildi.

Açıklamada, “Yılbaşı özel çekilişimiz, bütün çekilişlerimizde olduğu gibi halkımıza açık olarak, çekiliş heyeti ve noter gözetiminde gerçekleştirilecek olup, çekilişimize tüm halkımız davetlidir.” ifadesi kullanıldı.

Milli Piyango yılbaşı 2020 sonuçları nasıl öğrenilir?

Milli Piyango yılbaşı 2020 sonuçları her yıl olduğu gibi bu yıl da Hurriyet.com.tr'nin resmi sayfası üzerinden anlık olarak paylaşılacak. Yılbaşına özel olarak aktifleşen "Milli Piyango 2020 sorgulama" sayfasından bilet sorgulama yapabilir, Milli Piyango sonuçlarını görüntüleyebilirsiniz.

Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiyesi talihlisi için hazır



Milli Piyango İdaresinin (MPİ) yılbaşı özel çekilişinin 80 milyon liralık büyük ikramiyesi, talihliye ödenmek üzere ilgili bankada hazırlandı ve kamuoyu ile paylaşıldı.



Yılbaşı özel çekilişi kapsamında dağıtılacak büyük ikramiye, idarenin anlaşmalı olduğu VakıfBank şubesinde basına gösterildi.

İkramiye 200 liralık banknotlar halinde 400 adet balyadan (binlik) oluştu. Böylece ikramiyeyi oluşturan banknotların toplam ağırlığı 500 kilogram oldu.



3 kişi 8 günde 8 saat çalışarak sayabiliyor



Büyük ikramiye 100 liralık banknotlardan oluşsaydı, 800 balyadan (binlik) oluşacaktı ve ağırlığı 800 kilogramı bulacaktı.

MPİ yetkililerinden alınan bilgilere göre, 80 milyon liralık ikramiye, 3 kişi tarafından 8 günde 8 saat çalışarak sayılıp, destelenip balyalanabiliyor.



250 bin liralık 320 araç satın alınabiliyor



İdarenin hesaplamalarına göre, 80 milyon liralık ikramiyeyle 250 bin liralık 320 adet araç satın alınabiliyor. Talihli, ikramiyeyle 500 bin liralık 160 daire ya da 1880 liralık 42 bin 550 adet Cumhuriyet altını da alabilecek.



Bu paranın vadeli hesapta değerlendirilmesi halinde, aylık 600 bin lira faiz geliri elde edilebilecek.