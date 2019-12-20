Milli Piyango yılbaşı 2020 sonuçları, 31 Aralık tarihinde Milli Piyango İdaresi'nin resmi sayfasından canlı olarak takip edilebilecek. Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişi biletlerini günler öncesinden alan vatandaşlar, şimdiden sonuç heyecanı yaşıyor. Yapılan açıklamaya göre, 80 milyon liralık büyük ikramiye ile 8 milyon lira ve 2 adet amorti numaralarının çekilişleri 20.00-21.00 saatlerinde yapılacak. Peki, Milli Piyango yılbaşı 2020 sonuçları nasıl öğrenilir?

Her yıl olduğu gibi Milli Piyango yılbaşı 2020 sonuçları da hurriyet.com.tr sayfasından canlı olarak takip edilecek. Başta büyük ikramiye olmak üzere tüm ikramiyelerin tam sıralı listesini "2020 Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi Sonuçları" sayfasından görüntüleyebilecek olan bilet sahipleri, bilet sorgulama işlemini de bu sayfa üzerinden gerçekleştirebilecek.

Hurriyet.com.tr'den Milli Piyango yılbaşı 2020 sonuçları nasıl öğrenilir?

"2020 Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi Sonuçları" sayfasına tıklayın,

Sayfaya ulaştıktan sonra Milli Piyango biletinizdeki 7 sayıyı girin,

Bilet numaralarını eksiksiz girdikten sonra "sorgulama" tuşuna basın.

Milli Piyango Yılbaşı İkramiye tutarları

31 Aralık'ta yapılacak yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye 60 milyon olarak belirlendi. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 8 milyon lira, 10 adet 1 milyon lira, 30 adet 100 bin lira, 100 adet 10 bin lira ve 200 adet 5 bin liralık ikramiye verilecek.

Yılbaşı çekilişinde en büyüğü 80 milyon lira, en küçüğü ise 80 lira olmak üzere toplam 2 milyon 950 bin 905 adet ikramiye dağıtılacak.