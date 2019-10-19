Milli Piyango yılbaşı 2020 çekiliş sonuçları sorgulama işlemi nasıl yapılır? Kolayca bilet sorgula

Milli Piyango idaresi tarafından yılbaşına özel olarak gerçekleştirilecek olan Milli Piyango Yılbaşı çekilişi şimdiden merakla bekleniyor. Yılbaşına özel olarak gerçekleştirilecek milli piyango yılbaşı çekilişi oldukça büyük bir ikramiye ile geliyor. Bu sebeple Milli piyango yılbaşı çekilişi sonuçları açıklandıktan sonra bilet sorgulama işlemini nasıl yapacağınızı adım adım anlatıyoruz.

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi bilet sorgulama işlemi nasıl yapılır?

Milli Piyango çekilişi gerçekleştikten sonra milli piyango sorgulama bağlantısı üzerinden çıkan numaraları görebilir ya da bilet numaranızı bilet kısmına girdikten sonra tüm liste butonuna tıklayarak kolay biçimde biletinize bir ikramiye çıkıp çıkmadığını kontrol edebilirsiniz.

Milli Piyango çeyrek bilet sorgulama nasıl yapılır?

Milli Piyango sonuçları sayfası üzerinden sahip olduğunuz çeyrek biletinize bir ikramiye çıkıp çıkmadığını oldukça kolay biçimde kontrol edebilmeniz mümkündür. Çeyrek bilet kazanan kişiler büyük ikramiye tutarının dörtte birlik bir dilimini kazanmış olacaklardır. Yani 80 milyon TL'lik büyük ikramiyenin çeyrek bilete isabet etmesi durumunda 20 milyon TL ikramiye kazanılmış olmaktadır.

Milli Piyango yarım bilet sorgulama nasıl yapılır?

Milli Piyango bilet sorgula ekranı kullanılarak yine sahip olduğunuz yarım bileti ister numaralardan bakarak isterseniz yine bilet numarası alanına biletinizi yazarak kolay biçimde sorgulayabilmeniz mümkündür. Yarım bilete sahip olan kişiler ödülün yarısına sahip olacaklardır. Örnek olarak büyük ikramiye olan 80 milyon TL eğer yarım bilete isabet ederse kazanan talihliler 40 milyon TL ödül kazanmış olacaklardır.

Milli Piyango tam bilet sorgulama nasıl yapılır?

Milli Piyango yılbaşı 2020 sonuçları sayfamızdan oldukça kolay biçimde yılbaşı gecesi bilet sorgulama işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Bilet sorgulama ekranında yer alan bilet numaralarına bakarak isterseniz yine tek tek kontrol edebilir ya da bilet numaranızı yazarak daha kolay bir şekilde bilet sorgulaması yapmanız mümkündür. Tam bilet sahibi olanlar kazandıkları ödülün tamamını kazanmış olacaklardır.

Milli Piyango yılbaşı 2020 büyük ikramiyesi ne kadar?

Milli Piyango yılbaşı 2020 büyük ikramiye tutarı 80 Milyon TL'dir. Milli piyango yılbaşı en küçük ikramiye tutarı ise 80 TL olarak belirlenmiştir. Milli piyango yılbaşı özel çekilişi sonucunda 436540000 TL tutarında ikramiye verilmiş olacaktır.

Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişi bilet fiyatları ne kadardır?

Milli piyango yılbaşı özel çeyrek bileti fiyatı 20 TL, yarım bilet fiyatı 40 TL ve tam bilet fiyatı ise 80 TL olarak belirlenmiştir.

Milli Piyango Yılbaşı 2020 çekilişi ne zaman yapılacak?

Milli Piyango yılbaşı 2020 çekilişi 31.12.2019 tarihinde gerçekleştirilecektir.

Piyango Biletinize ikramiye çıktığında ikramiyenizi nereden alacaksınız?

Milli Piyango biletinin son 3 ( üç ) rakamına kadar isabet eden ikramiye tutarlarını Milli Piyango gezici ve sabit bayileri ödemek zorundadır. Bu bayiler son dört veya beş rakamına göre isabetli biletlerin de ikramiyelerini ödeyebilirler. Bu tutarlar üzerindeki ikramiyeler bayi ödeme yetkisi dışındadır.

Başbayiler ile sanal ortam bayileri İdare ile imzaladıkları sözleşmede belirtilen tutara kadar olan ikramiyeleri öderler.

Yılbaşı çekilişi için bilet kupürlerine bakılmaksızın, 1.000.000.- ( Bir milyon TL. ) ve daha büyük ikramiyeler, yıl içerisinde yapılacak diğer çekilişlere ait büyük ikramiye Genel Müdürlükçe, bunların altında kalan diğer ikramiyeler Milli Piyango Şube Müdürlüklerince ödenir.