Milli Piyango yılbaşı 2020 büyük ikramiyesi ne kadar? Yılbaşı ikramiye tutarları

MPİ yılbaşı özel çekilişi için bu yıl, 37 milyonun üzerinde bilet basıldı. Henüz yılbaşı MPİ çekiliş bileti satın almayan pek çok vatandaş, büyük ikramiyenin bu yılki çekiliş için ne kadar olacağını sorguluyor. İşte, MPİ 2020 yılbaşı özel çekilişi hakkında tüm ayrıntılar...

Çeyrek, yarım ve tam biletlerle bu yıl toplamda 436 milyon lira ikramiye dağıtılacak. MPİ 2020 yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye ise 80 milyon lira olarak belirlendi.

31 Aralık'ta yapılacak yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 8 milyon lira, 10 adet 1 milyon lira, 30 adet 100 bin lira, 100 adet 10 bin lira ve 200 adet 5 bin liralık ikramiye verilecek.

Yılbaşı çekilişinde en büyüğü 80 milyon lira, en küçüğü ise 80 lira olmak üzere toplam 2 milyon 950 bin 905 adet ikramiye dağıtılacak.

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi kapsamında ödenecek toplam ikramiye tutarı ise 436 milyon 540 bin lira olacak. Tam bilet 80, yarım bilet 40, çeyrek bilet de 20 liradan satılacak.

MİLYONLARCA LİRA İKRAMİYE DAĞITIMI YAPILACAK

Yılbaşı özel çekilişi için basılan biletlerin tamamının satış tutarı 800 milyon lira. Bu tutardan yaklaşık 121,3 milyon lira Katma Değer Vergisi, 67,8 milyon lira Şans Oyunları Vergisi ve 38,5 milyon lira kamu payı olmak üzere toplam 227,6 milyon lira kamuya aktarılacak.

Ödenecek ikramiyelerin toplamı ise 436 milyon 540 bin lira olacak.

Milli Piyango biletlerinin basımı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Banknot Matbaasında filigranlı özel para kağıtlarına güvenlik koşulları altında yapılıyor. Biletler, Türk Parasını Koruma Kanunu güvencesi altında piyasaya sunuluyor.