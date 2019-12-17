Milli Piyango yılbaşı 2020 bilet nasıl sorgulanacak? Milli piyango bilet Sorgula

Milli Piyango Yılbaşı çekilişine sayılı günler kala vatandaşlar yılbaşı çekilişinin detaylarını öğrenmek için internette araştırmalarda bulunuyor. Bu soruların başında ise Milli Piyango yılbaşı 2020 bilet sorgulama işlemi geliyor..

Milli Piyango çekiliş akşamında Hurriyet.com.tr'de çekilişe özel haberlerimiz ve bilet sorgulama ekranından biletlerinize ikramiye çıkıp, çıkmayacağını öğrenebileceksiniz.

Bilet sorgulama ekranımız çekilişler yapıldıkça güncellenecek ve biletlerinizi kolayca sorgulayabileceksiniz. Ayrıca sıralı tam liste ve ikramiye çıkan numaralar haberlerimiz ile de takip edilecek.

BİLET SORGULAMA EKRANI SONUÇLAR AÇIKLANDIĞINDA BU ADRESTE OLACAK



MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BÜYÜK İKRAMİYESİ NE KADAR?

31 Aralık'ta yapılacak yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye 60 milyon olarak belirlendi. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 8 milyon lira, 10 adet 1 milyon lira, 30 adet 100 bin lira, 100 adet 10 bin lira ve 200 adet 5 bin liralık ikramiye verilecek.

Yılbaşı çekilişinde en büyüğü 80 milyon lira, en küçüğü ise 80 lira olmak üzere toplam 2 milyon 950 bin 905 adet ikramiye dağıtılacak.

TAM, YARIM VE ÇEYREK BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Bu yıl toplam 436 milyon lira dağıtacak olan Milli Piyango İdaresi, çeyrek bilet fiyatlarını 20 TL olarak belirledi.

Yarım bilet almak isteyenler 40, tam bilet alarak şanslarını katlamak isteyenler ise 80 TL'ye 2020 Milli Piyango yılbaşı bileti satın alabilecek.