Farklı sayıda ve oranda birçok ikramiyenin dağıtılacağı Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi için nefesler tutuldu. Büyük ikramiyenin yanı sıra teselli ikramiyesi, amorti ve 1 milyonun üzerindeki diğer ikramiyeler de bilet sahipleri tarafından heyecanla bekleniyor: Peki, Milli Piyango teselli ikramiyesi nedir? 2020 Yılbaşı çekilişi teselli ikramiyesi ne kadar?



TESELLİ İKRAMİYESİ NEDİR, BU YIL NE KADAR?



Büyük ikramiyeyi 1 rakamla kaçıran için verilen teselli ikramiyesi bu yıl 80 bin lira olarak belirlendi.



2020 MİLLİ PİYANGO İKRAMİYE TUTARLARI



Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye 80 milyon lira olarak belirlendi. Çekiliş kapsamında verilecek toplam ikramiye tutarı ise 436 milyon 540 bin lira olacak. 31 Aralık'ta yapılacak yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 8 milyon lira, 10 adet 1 milyon lira, 30 adet 100 bin lira, 100 adet 10 bin lira ve 200 adet 5 bin liralık ikramiye verilecek. Yılbaşı çekilişinde toplam 2 milyon 950 bin 905 adet ikramiye dağıtılacak.