2019 Milli Piyango Sonuçları ve Yılbaşı Özel Çekilişi ile ilgili açıklama - Bilet sorgulama ekranı bugün aktif olacak mı?
Milli Piyango bilet sorgulama ekranı belirli aralıklarla Milli Piyango İdaresi tarafından güncelleniyor ve sorgula butonu aktif oluyor. Her ne kadar ayın 9'unda, 19'unda, 29'unda çekilişlerin gerçekleştirildiği belirtilse de bazen çekilişlerin gerçekleşmediği günler olabiliyor. 2019 yılbaşı özel çekilişinin yaklaştığı da düşünülürse, bugün yine son durum değişebilir. Bu ve buna benzer "Milli Piyango sonuçları bugün saat kaçta açıklanıyor, bilet sorgulama ekranına nasıl ulaşabilirim" gibi soruların yanıtını bu içeriğimizde bulabilirsiniz.
Milli Piyango, MPİ tarafından düzenlenen şans oyunları arasından en çok ilgi gören şans oyunlarından bir tanesidir. Özellikle 2019 yılbaşı özel çekilişinin yaklaştığı şu zamanlarda birçok kişinin üzerine hayaller kurduğu bir şans oyunudur. Rakamlar büyük olunca elbette hayaller de büyük oluyor.
Normal şartlarda her ayın 9'unda, 19'unda ve 29'unda çekilişi gerçekleştirilen Milli Piyango için geçtiğimiz hafta çekiliş gerçekleştirilmemişti. Bunun sebebi ise MPİ tarafından gerçekleştirilen 2019 Yılbaşı Özel Milli Piyango Çekilişi hazırlıklarıydı.
Bugün Milli Piyango çekilişi gerçekleşecek mi?
Milli Piyango Sorgula sayfasından son 4 sene içerisinde gerçekleştirilen çekilişlere baktığımızda, yılbaşı özel çekilişine 1 ay kala normal çekilişlerin durdurulduğu görülmektedir. Durum böyle olunca 19 Aralık 2018 (bugün) ile 29 Aralık 2018 tarihlerinde Milli Piyango çekilişi yapılması öngörülmemektedir.
Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi ne zaman gerçekleşecek?
31 Aralık 2018 tarihinde çekilişler başlayacak olup, 2018'in son saatlerine doğru büyük ikramiye için çekilişler gerçekleşmeye devam edecektir.
Nereden bilet sorgulama yapabilirsiniz?
Çekiliş tarihlerini ve sonuçlarını her zaman Hürriyet'in http://www.hurriyet.com.tr/milli-piyango-sonuclari/ sayfasından takip edebileceğiniz gibi, yılbaşı özel çekilişi sonuçlarını da bu sayfa üzerinden takip edebilirsiniz. Sonuçlar açıklandıktan sonra bilet sorgula alanına bilet numaranızı yazarak sorgulama yapabilir ya da sıralı tam liste alanına göz atarak bilet numaranızı arayabilirsiniz.
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Bu sene büyük ikramiye ne kadar oldu?
Milli Piyangonun yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye 70 milyon lira olarak belirlendi. Çekiliş kapsamında verilecek toplam ikramiye tutarı ise 390 milyon 910 bin lira olacak. 31 Aralık 2018'de yapılacak yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 7 milyon lira, 10 adet 1 milyon lira, 30 adet de 100 bin liralık ikramiye verilecek. Yılbaşı çekilişinde en büyüğü 70 milyon lira, en küçüğü ise 70 lira olmak üzere toplam 2 milyon 950 bin 905 adet ikramiye dağıtılacak.
2019 Milli Piyango bilet fiyatları
Milli Piyangonun yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye 70 milyon lira olarak belirlendi. Çekiliş kapsamında verilecek toplam ikramiye tutarı ise 390 milyon 910 bin lira olacak. 31 Aralık 2018'de yapılacak yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 7 milyon lira, 10 adet 1 milyon lira, 30 adet de 100 bin liralık ikramiye verilecek. Yılbaşı çekilişinde en büyüğü 70 milyon lira, en küçüğü ise 70 lira olmak üzere toplam 2 milyon 950 bin 905 adet ikramiye dağıtılacak.
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