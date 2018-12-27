Milli Piyango sonuçları telefondan nasıl öğrenilir? - Telefondan MPİ bileti sorgula (İkramiye bilgi hattı)
Milli Piyango İdaresi tarafından sağlanan hizmetler ile Milli Piyango sonuçları çeşitli yöntemlerle öğrenilebiliyor. Hürriyet'in Milli Piyango sayfasından sonuçları birebir takip edebileceğiniz gibi, İkramiye Bilgi Hattı üzerinden de öğrenebiliyorsunuz. Hem 31 Aralık 2018 Yılbaşı Özel Çekilişi için hem de özel günlerin dışında gerçekleşen çekilişler için ikramiye sorgulama yöntemlerini sizlere aktarıyoruz.
2019 Yılbaşı özel çekilişinin yaklaşmasıyla beraber Milli Piyango İdaresi en yoğun günlerini yaşıyor. Geçmiş seneleri göz önünde bulundurduğumuzda yoğunluktan dolayı bu sene de Milli Piyango İdaresinin resmi sayfasında (millipiyango.gov.tr) kesintiler yaşanabilir. Bu kesintiler yaşandığı zaman iki farklı yöntem ile Milli Piyango bilet sorgulama işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.
1- Hürriyet Milli Piyango Sonuçları Sayfası
Hürriyet'in Milli Piyango sorgula sayfası üzerinden dilediğiniz zaman bilet numarası girerek ya da tam liste halini görüntüleyerek bilet sorgulama işlemlerinizi yapabilirsiniz. Dilerseniz geçmişe yönelik şanslı numaraları da görüntüleyebilirsiniz.
Sorgulama adresi: http://www.hurriyet.com.tr/milli-piyango-sonuclari/
2- İkramiye Bilgi Hattı Üzerinden Bilet Sorgulama
1- MPİ ikramiye bilgi hattını arayın: (0 312) 285 90 66 (PBX)
2- 1'e basarak Milli Piyango sonuçları öğreneceğinizi onaylayın. (Farklı şans oyunları için sorgulamak isterseniz bekleyin.)
3- Çekiliş tarihini tuşlayın: 31 12 2015
4- Tarihin doğruluğunu onaylamak için 0 tuşuna basın. (Tarihi yanlış yazdıysanız 1'e basarak tekrar girin.)
5- Piyango biletinizin numarasını tuşlayın.
6- Numaranın doğruluğunu onaylamak için 0 tuşuna basın.
Bu işlemden sonra sesli yanıt sistemi ile biletinize ikramiye çıkıp çıkmadığını öğreneceksiniz.
Eğer yine aynı tarihe ait farklı bir bileti sorgulamak isterseniz piyango sonucunu öğrendikten sonra 1'e basabilirsiniz.
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