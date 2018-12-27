Milli Piyango sonuçları telefondan nasıl öğrenilir? - Telefondan MPİ bileti sorgula (İkramiye bilgi hattı)

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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27.12.2018 - 15:54, Son Güncelleme:

Milli Piyango sonuçları telefondan nasıl öğrenilir? - Telefondan MPİ bileti sorgula (İkramiye bilgi hattı)

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Milli Piyango sonuçları telefondan nasıl öğrenilir? - Telefondan MPİ bileti sorgula (İkramiye bilgi hattı)

Milli Piyango İdaresi tarafından sağlanan hizmetler ile Milli Piyango sonuçları çeşitli yöntemlerle öğrenilebiliyor. Hürriyet'in Milli Piyango sayfasından sonuçları birebir takip edebileceğiniz gibi, İkramiye Bilgi Hattı üzerinden de öğrenebiliyorsunuz. Hem 31 Aralık 2018 Yılbaşı Özel Çekilişi için hem de özel günlerin dışında gerçekleşen çekilişler için ikramiye sorgulama yöntemlerini sizlere aktarıyoruz.

2019 Yılbaşı özel çekilişinin yaklaşmasıyla beraber Milli Piyango İdaresi en yoğun günlerini yaşıyor. Geçmiş seneleri göz önünde bulundurduğumuzda yoğunluktan dolayı bu sene de Milli Piyango İdaresinin resmi sayfasında (millipiyango.gov.tr) kesintiler yaşanabilir. Bu kesintiler yaşandığı zaman iki farklı yöntem ile Milli Piyango bilet sorgulama işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

1- Hürriyet Milli Piyango Sonuçları Sayfası
Hürriyet'in Milli Piyango sorgula sayfası üzerinden dilediğiniz zaman bilet numarası girerek ya da tam liste halini görüntüleyerek bilet sorgulama işlemlerinizi yapabilirsiniz. Dilerseniz geçmişe yönelik şanslı numaraları da görüntüleyebilirsiniz.

Sorgulama adresi: http://www.hurriyet.com.tr/milli-piyango-sonuclari/

2- İkramiye Bilgi Hattı Üzerinden Bilet Sorgulama

1- MPİ ikramiye bilgi hattını arayın: (0 312) 285 90 66 (PBX)

2- 1'e basarak Milli Piyango sonuçları öğreneceğinizi onaylayın. (Farklı şans oyunları için sorgulamak isterseniz bekleyin.)

3- Çekiliş tarihini tuşlayın: 31 12 2015

4- Tarihin doğruluğunu onaylamak için 0 tuşuna basın. (Tarihi yanlış yazdıysanız 1'e basarak tekrar girin.)

5- Piyango biletinizin numarasını tuşlayın.

6- Numaranın doğruluğunu onaylamak için 0 tuşuna basın.

Bu işlemden sonra sesli yanıt sistemi ile biletinize ikramiye çıkıp çıkmadığını öğreneceksiniz.

Eğer yine aynı tarihe ait farklı bir bileti sorgulamak isterseniz piyango sonucunu öğrendikten sonra 1'e basabilirsiniz.

 

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