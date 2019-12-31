Milli Piyango sonuçları saat kaçta açıklanacak? 2020 yılbaşı büyük ikramiye sonuçları ne zaman öğrenilecek?

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi bugün gerçekleştirilecek. Bilet alan vatandaşlar çekiliş saatini merakla ve heyecanla bekliyorlar. Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan resmi açıklamaya göre çekiliş saat 15:00'da başlayacak.

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Büyük ikramiye ve amorti çekilişleri saat 20:00 - 21:00 saatleri arasında çekilişi yapılacak. Çekiliş aynı anda canlı yayınla haberimizde olurken, bilet sorgulama işleminizi de hurriyet.com.tr'den yapabileceksiniz.

Milli Piyango bilet sorgulama işlemi hazırlanan özel sayfamızda bilet sorgulama motoru ile bilet numaranızı girerek gerçekleştirilebilecek. Sıralı tam liste açıklaması yapıldıktan sonra da Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinin sıralı tam listesi haberimizde olacak.

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDIĞINDA BU ADRESTE BİLETLER SORUGLANABİLECEK