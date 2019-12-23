Milli Piyango sonuçları nasıl öğrenilir? Bilet sorgulama nasıl yapılır?

Milli Piyango İdaresi tarafından 31 Aralık günü başlayacak çekiliş ile yılbaşı özel çekilişi sonuçlanacak. Milli Piyango bileti alan vatandaşlarda bilet sorgulama işleminin nasıl yapılacağını merak ediyorlar.

Yılbaşı özel çekilişinde bilet sorgulama sayfamız ile sonuçları anbean takip edebileceğiniz gibi bilet numaranızı girerek bilet sorgulama işlemi de gerçekleştirebileceksiniz.

Ayrıca sıralı tam listenin Milli Piyango İdaresi tarafından yayınlanması ile birlikte tüm ikramiyelerin sıralı tam listesi de haberimizde olacak.

Milli Piyango çekilişinin ardından bu sayfadan bilet sorgulama işlemi gerçekleşecek



Milli Piyango biletleri nerede ve nasıl basılıyor?

Milli Piyango biletlerinin basımı T.C. Merkez Bankası'nın Banknot Matbaasında filigranlı özel para kağıtlarına güvenlik koşulları altında yapılmaktadır. Milli Piyango oyunlarının tüm biletleri Türk Parasını Koruma yasasının güvencesi altındadır.

Milli Piyango bileti satın alırken nelere dikkat edilmeli?

Milli Piyango İdaresi bayilik ruhsatını (gezici bayilerde yaka kartı) taşıyan ve istenildiğinde ibraz eden kişilerden satın alınması gerekir.

Biletin arkasında bayi satış mührü bulunmalıdır. Pürüzsüz veya kağıdın örselenmemiş olmasına dikkat edilmelidir.

Biletin sol alt bölümde bulunan güvenlik numarası iki parmak arasında gezdirildiğinde rakamların kabarık olduğu hissedilmelidir.

Bilet ışığa tutulduğunda bilet kağıdının dokusu içinde beyaz renkli MP amblemli filigranı vardır.

Ultraviyole (UV) ışıkta mavi ve açık yeşil renkli parlayan ve kesik çizgiler şeklinde dağılımı bulunan elyaflar (3mm.) bulunmaktadır.

18 Yaşından küçük olanlar bilet satın alamazlar. Kazanan biletlere ikramiye ödenmesini isteyemezler.