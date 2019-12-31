Milli Piyango sonuçları hurriyet.com.tr'de olacak! Milli Piyango yılbaşı 2020 bilet sorgulama ekranı

Büyük ikramiyenin 80 milyon lira olduğu Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişinde nefesler tutuldu. Tam, yarım ve çeyrek bilet alarak yeni yılda milyoner olma hayalleri kuran yüz binlerce vatandaş çekiliş sonuçlarına odaklandı. Büyük umutlarla satın aldıkları biletlere ikramiye çıkıp çıkmadığını öğrenmek isteyen vatandaşlar, sonuçlara anlık olarak Hurriyet.com.tr üzerinden erişim sağlayabilecek.

2020 Milli Piyango sonuçları günün en çok merak edilen konularından biri oldu. Her sene olduğu gibi bu sene de Milli Piyango heyecanı Hurriyet.com.tr’de yaşanacak. Saat 15.00 itibariyle açıklanmaya başlanacak 2020 Milli Piyango sonuçları anbean Hurriyet.com.tr üzerinden takip edilebilecek. 2020 Milli Piyango sonuçlarını hızlıca görüntülemek, yılbaşı bilet sorgulama yapmak için Hurriyet.com.tr’yi takip edin.

2020 Milli Piyango sonuçları için nefesler tutuldu. 31 Aralık akşamı tamamlanacak olan Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi ardından büyük ikramiyesi 80 milyon olmak üzere toplam 436 milyon 540 bin TL ikramiye sahiplerini bulacak. Milli Piyango sonuçları canlı yayınla dakika dakika Hurriyet.com.tr'nin bu yıla özel olarak hazırlanan “2020 Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi sonuçları” sayfasından takip edilebilecek. Bilet sahipleri bu sayfa üzerinden hem bilet sorgulama yapabilecek, hem de Milli Piyango 2020 ikramiyelerinin tam sıralı listesini görüntüleyebilecek.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARINI HURRİYET.COM.TR ÜZERİNDEN SORGULAYABİLECEKSİNİZ

Hurriyet.com.tr 2020 Milli Piyango sorgulama motoru sayesinde dilediğiniz kadar bileti kolay biçimde sorgulayabilirsiniz. Tek yapmanız gereken sahip olduğunuz çeyrek, yarım ya da tam biletinizin numarasını bilet numarası ekranına girdikten sonra sorgula butonuna tıklayarak sorgulama işlemini tamamlamak.

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MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI SAAT KAÇTA BELLİ OLACAK?

Büyüklü küçüklü pek çok ödülün verileceği Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da saat 15.00’de başlayacak. Halka açık olarak canlı yayında gerçekleştirilecek çekilişte büyük yılbaşı ikramiyesi, 2 adet amorti akşam 20.00 ile 21.00 arasında çekilecek.