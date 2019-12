Milli Piyango sonuçları açıklanıyor… Milli Piyango 2020 bilet sorgulama bu sayfada

Toplamda büyük ikramiyenin ödülü 80 milyon olacak. Bugün saatler 20:30’u gösterdiğinde büyük çekilişin yapılması bekleniyor ancak bu çekilişin öncesinde ise toplamda 436 milyon liralık bir ödül dağıtılacak. Toplamda 2 milyonun üzerindeki kişinin bu ödüllerden yararlanacağı öğrenildi. 80 milyonluk büyük ikramiye ise satılan bir bilete çıkana kadar çekiliş yapılmaya devam edecek. Saatler 20.00 ile 21.00 arasında da amorti çekilişinin yapılması bekleniyor.

Milli Piyango 31 Aralık 2019 yılbaşı özel çekilişi saat 15.00’te Milli Piyango İdaresi’nin Kızılay binası çekiliş salonunda başladı. Milli Piyango İdaresi’nin bütün çekilişlerinde olduğu Milli Piyango yılbaşı sonuçları da, çekiliş heyeti ve noter gözetiminde yapılıyor. 80 milyon liralık büyük ikramiye ile 8 milyon lira ve 2 adet amorti numaralarının çekilişleri 20.00-21.00 saatlerinde gerçekleşecek.

Her yıl olduğu gibi Milli Piyango 2020 yılbaşı çekiliş heyecanı Hurriyet.com.tr'de yaşanıyor. Milli Piyango İdaresi'nden an be an alınan çekiliş sonuçları, Hurriyet.com.tr Milli Piyango sayfasından anbean takip ediliyor. Talihli numaralar ve ikramiye tam sıralı listeyi Milli Piyango 2020 canlı çekiliş sayfamız üzerinden görüntüleyebilirsiniz.

MİLLİ PİYANGO 2020 İKRAMİYE TUTARLARI

Yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 8 milyon lira, 10 adet 1 milyon lira, 30 adet 100 bin lira, 100 adet 10 bin lira ve 200 adet 5 bin liralık ikramiye verilecek.

Yılbaşı çekilişinde en büyüğü 80 milyon lira, en küçüğü ise 80 lira olmak üzere toplam 2 milyon 950 bin 905 adet ikramiye dağıtılacak.