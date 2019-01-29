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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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29.01.2019 - 19:29, Son Güncelleme:

Milli Piyango sonuçları açıklandı... 29 Ocak Milli Piyango sonuçları ve sıralı tam liste

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Milli Piyango sonuçları açıklandı... 29 Ocak Milli Piyango sonuçları ve sıralı tam liste

Milli Piyango çekiliş sonuçlarında büyük heyecan sona erdi ve bu ayın son çekilişinde kazanan şanslı numaralar belli oldu. Her hafta milyonlarca vatandaşa umut kapısı açan Milli Piyango'da bu hafta büyük ikramiyeyi kazanan iller belli oldu. İşte, 29 Ocak Milli Piyango çekiliş sonuçları ve sıralı tam liste.

Milli Piyango sonuçları, Milli Piyango İdaresi'nin Ankara'da gerçekleştirdiği çekilişle birlikte açıklandı ve büyük ikramiyeyi kazanan şanslı numaralar belli oldu. Her ayın 9, 19 ve 29'unda çekilişi gerçekleşen Milli Piyango'da bu hafta büyük ikramiyeyi kazanan çıkacak mı merak ediliyordu. İşte, 29 Ocak Milli Piyango çekiliş sonuçları ve sıralı tam liste.

Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe: SAYISAL SİSTEM (ANKARA)- , İSTANBUL-MERKEZ, İSTANBUL-MERKEZ, İSTANBUL-MERKEZ 

2500000 TL ikramiye kazanan numaralar 

146601

100000 TL ikramiye kazanan numaralar 

668985

10000 TL ikramiye kazanan numaralar 

006560 008940 015659 158368 191197 191311
388384 392728 422096 455714 461874 468852
484436 485830 501700 533837 548622 574645
606309 644628

1000 TL ikramiye kazanan numaralar 

040361 059897 076552 088134 093382 102771
150687 191138 201169 203367 204362 213952
250234 251285 273457 274382 298649 305238
312237 316818 353606 355298 380492 404901
413848 415641 432422 439393 440635 455505
484442 488502 528519 534032 541387 555401
556753 574177 593302 593450 598373 604130
606730 612607 649416 651149 656547 672880
674975 681537

Son 5 rakamına göre 300 TL ikramiye kazanan numaralar 

03178 08437 08662 08887 09060 10768
11621 15934 18488 20360 20455 23516
25651 26746 29417 35223 37867 37907
38747 47025 47843 48145 49370 52409
55603 57867 60811 61084 62101 67620
69913 73870 74690 83154 84113 89313
89649 89958 95268 97111

Son 4 rakamına göre 160 TL ikramiye kazanan numaralar 

0101 0254 0554 0594 0792 0860
0969 1700 1862 2453 2494 3091
3247 3923 4678 4725 4886 5157
5649 6142 7143 7402 7640 7769
7781 7989 8350 9156 9517 9840

Son 3 rakamına göre 80 TL ikramiye kazanan numaralar 

081 157 160 222 256 397
401 405 476 548 550 567
685 722 732 747 835 862
911 953

Son 2 rakamına göre 48 TL ikramiye kazanan numaralar 

01 18 23 46 62 64
97

Son 1 rakamına göre 24 TL ikramiye kazanan numaralar 

0 7

2500 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar 

046601 106601 116601 126601 136601 140601
141601 142601 143601 144601 145601 146001
146101 146201 146301 146401 146501 146600
146602 146603 146604 146605 146606 146607
146608 146609 146611 146621 146631 146641
146651 146661 146671 146681 146691 146701
146801 146901 147601 148601 149601 156601
166601 176601 186601 196601 246601 346601
446601 546601 646601

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