Milli Piyango sonuçları açıklandı... 29 Mayıs Milli Piyango sonuçları sorgulama sayfası

Milli Piyango sonuçları açıklandı. Her ayın 9, 19 ve 29'unda çekilişi gerçekleşen Milli Piyango'nun bu ay ki son çekilişi yapıldı ve sonuçlar açıklandı. Milli Piyango sonuçlarında bu hafta büyük ikramiyeyi kazanan 2 kişi çıktı. Büyük ikramiyeyi kazanan kişilerin Ankara ve İstanbul'dan biletlerini aldığı belirlendi. İşte, 29 Mayıs Milli Piyango sonuçları sorgulama sayfası.

Milli Piyango çekiliş sonuçları Ankara'da gerçekleşen çekilişle birlikte açıklandı. Ayda 3 defa çekilişi gerçekleşen Milli Piyango'nun bu haftaki çekilişinde büyük ikramiyeyi kazanan şanslı talihliler belli oldu. İşte, Milli Piyango sonuçlarında büyük ikramiyeyi kazanan numaralar. MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ MİLLİ PİYANGO SIRALI TAM LİSTE Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe: ANKARA-MERKEZ, İSTANBUL-MERKEZ 2500000 TL ikramiye kazanan numaralar 397396 200000 TL ikramiye kazanan numaralar 185959 20000 TL ikramiye kazanan numaralar 485528 10000 TL ikramiye kazanan numaralar 050792 190079 5000 TL ikramiye kazanan numaralar 132294 247828 456489 Son 5 rakamına göre 400 TL ikramiye kazanan numaralar 02633 13081 14813 24884 31685 49353

84876 88506 88957 96142 Son 4 rakamına göre 200 TL ikramiye kazanan numaralar 1963 2150 3049 3484 4401 5498

6255 6449 8439 9697 Son 3 rakamına göre 100 TL ikramiye kazanan numaralar 009 106 110 128 151 170

356 574 775 793 Son 2 rakamına göre 48 TL ikramiye kazanan numaralar 10 18 33 56 59 62

81 86 Son 1 rakamına göre 24 TL ikramiye kazanan numaralar 1 6 2500 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar 097396 197396 297396 307396 317396 327396

337396 347396 357396 367396 377396 387396

390396 391396 392396 393396 394396 395396

396396 397096 397196 397296 397306 397316

397326 397336 397346 397356 397366 397376

397386 397390 397391 397392 397393 397394

397395 397397 397398 397399 397496 397596

397696 397796 397896 397996 398396 399396

497396