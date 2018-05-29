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    Milli Piyango sonuçları açıklandı... 29 Mayıs Milli Piyango sonuçları sorgulama sayfası

    Hürriyet Haber
    29.05.2018 - 19:13 | Son Güncelleme:

    Milli Piyango sonuçları açıklandı. Her ayın 9, 19 ve 29'unda çekilişi gerçekleşen Milli Piyango'nun bu ay ki son çekilişi yapıldı ve sonuçlar açıklandı. Milli Piyango sonuçlarında bu hafta büyük ikramiyeyi kazanan 2 kişi çıktı. Büyük ikramiyeyi kazanan kişilerin Ankara ve İstanbul'dan biletlerini aldığı belirlendi. İşte, 29 Mayıs Milli Piyango sonuçları sorgulama sayfası.

    Milli Piyango çekiliş sonuçları Ankara'da gerçekleşen çekilişle birlikte açıklandı. Ayda 3 defa çekilişi gerçekleşen Milli Piyango'nun bu haftaki çekilişinde büyük ikramiyeyi kazanan şanslı talihliler belli oldu. İşte, Milli Piyango sonuçlarında büyük ikramiyeyi kazanan numaralar.

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    Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe: ANKARA-MERKEZ, İSTANBUL-MERKEZ 

    2500000 TL ikramiye kazanan numaralar 

    397396

    200000 TL ikramiye kazanan numaralar 

    185959

    20000 TL ikramiye kazanan numaralar 

    485528

    10000 TL ikramiye kazanan numaralar 

    050792 190079

    5000 TL ikramiye kazanan numaralar 

    132294 247828 456489

    Son 5 rakamına göre 400 TL ikramiye kazanan numaralar 

    02633 13081 14813 24884 31685 49353
    84876 88506 88957 96142

    Son 4 rakamına göre 200 TL ikramiye kazanan numaralar 

    1963 2150 3049 3484 4401 5498
    6255 6449 8439 9697

    Son 3 rakamına göre 100 TL ikramiye kazanan numaralar 

    009 106 110 128 151 170
    356 574 775 793

    Son 2 rakamına göre 48 TL ikramiye kazanan numaralar 

    10 18 33 56 59 62
    81 86

    Son 1 rakamına göre 24 TL ikramiye kazanan numaralar 

    1 6

    2500 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar 

    097396 197396 297396 307396 317396 327396
    337396 347396 357396 367396 377396 387396
    390396 391396 392396 393396 394396 395396
    396396 397096 397196 397296 397306 397316
    397326 397336 397346 397356 397366 397376
    397386 397390 397391 397392 397393 397394
    397395 397397 397398 397399 397496 397596
    397696 397796 397896 397996 398396 399396
    497396

    Etiketler: milli piyango , 29 mayıs milli piyango sorgulama , gündem
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