Milli Piyango sonuçları açıklandı... 19 Temmuz MPİ sorgulama ekranı ve sıralı tam liste

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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19.07.2018 - 18:48, Son Güncelleme:

Milli Piyango sonuçları açıklandı... 19 Temmuz MPİ sorgulama ekranı ve sıralı tam liste

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Milli Piyango sonuçları açıklandı... 19 Temmuz MPİ sorgulama ekranı ve sıralı tam liste

Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı. Her ayın 9, 19 ve 29'unda çekilişi gerçekleşen Milli Piyango'nun bu haftaki çekilişinde büyük ikramiyeyi kazanan talihliler belli oldu. Büyük ikramiyeyi kazanan kişiler Gaziantep ve KKTC'den çıktı. İşte, 19 Temmuz MPİ sorgulama ekranı ve sıralı tam liste.

 

Milli Piyango çekiliş sonuçları, Ankara'da gerçekleşen çekilişle birlikte açıklandı. Ayda 3 kez çekilişi yapılan Milli Piyango'nun bu ay ki  2. çekilişi gerçekleşti ve büyük ikramiyeyi kazanan şanslı talihliler belli oldu. İşte, 19 Temmuz Milli Piyango çekiliş sonuçları sorgulama sayfası.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe: GAZİANTEP-MERKEZ, KKTC-MERKEZ 

2500000 TL ikramiye kazanan numaralar 

070261

200000 TL ikramiye kazanan numaralar 

169363

20000 TL ikramiye kazanan numaralar 

491520

10000 TL ikramiye kazanan numaralar 

237701 385811

5000 TL ikramiye kazanan numaralar 

152116 174289 178958

Son 5 rakamına göre 400 TL ikramiye kazanan numaralar 

10340 22088 32144 48021 55585 60612
62661 77807 82304 98518

Son 4 rakamına göre 200 TL ikramiye kazanan numaralar 

1325 1619 2222 3667 6707 7975
8152 8460 8728 9413

Son 3 rakamına göre 100 TL ikramiye kazanan numaralar 

009 169 174 245 300 355
453 692 832 847

Son 2 rakamına göre 48 TL ikramiye kazanan numaralar 

02 07 15 23 38 44
49 73

Son 1 rakamına göre 24 TL ikramiye kazanan numaralar 

4 6

2500 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar 

000261 010261 020261 030261 040261 050261
060261 070061 070161 070201 070211 070221
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