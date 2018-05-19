Milli Piyango sonuçları açıklandı... 19 Mayıs Milli Piyango çekiliş sonuçları sorgulama

Milli Piyango İdaresi tarafından her ay 3 defa çekilişi gerçekleştirilen Milli Piyango'nun bu haftaki sonuçları açıklandı. Milli Piyango sonuçlarında bu hafta büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerden 2'si Ankara olmak üzere İstanbul ve Samsun'dan çıktı. İşte, 19 Mayıs Milli Piyango çekiliş sonuçları sorgulama sayfası.
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Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe: ANKARA-MERKEZ, ANKARA-MERKEZ, İSTANBUL-MERKEZ, SAMSUN-MERKEZ
4000000 TL ikramiye kazanan numaralar
331467
400000 TL ikramiye kazanan numaralar
106485
40000 TL ikramiye kazanan numaralar
395508
10000 TL ikramiye kazanan numaralar
177775 218093
5000 TL ikramiye kazanan numaralar
334979 625825 648410
Son 5 rakamına göre 1000 TL ikramiye kazanan numaralar
08494 13736 17825 18923 23979 24757
32662 33054 35501 49377 55559 65486
66441 71579 73440 73834 78808 81616
84369 90849
Son 4 rakamına göre 400 TL ikramiye kazanan numaralar
1774 1865 1937 2811 2887 3911
4973 5138 5272 5299 5609 6505
6570 7839 8662
Son 3 rakamına göre 100 TL ikramiye kazanan numaralar
101 241 301 388 458 600
813 845 861 868 912 976
Son 2 rakamına göre 60 TL ikramiye kazanan numaralar
11 13 29 31 48 54
90
Son 1 rakamına göre 30 TL ikramiye kazanan numaralar
3 9
4000 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar
031467 131467 231467 301467 311467 321467
330467 331067 331167 331267 331367 331407
331417 331427 331437 331447 331457 331460
331461 331462 331463 331464 331465 331466
331468 331469 331477 331487 331497 331567
331667 331767 331867 331967 332467 333467
334467 335467 336467 337467 338467 339467
341467 351467 361467 371467 381467 391467
431467 531467 631467