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    Milli Piyango sonuçları açıklandı... 19 Mayıs Milli Piyango çekiliş sonuçları sorgulama

    Hürriyet Haber
    19.05.2018 - 20:07 | Son Güncelleme:

    Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı. Her ayın 9, 19 ve 29'unda çekilişi gerçekleşen Milli Piyango'nun bu haftaki sonuçlarında büyük ikramiyeyi kazanan şanslı talihliler belli oldu. Milli Piyango sonuçlarında bu hafta 4 kişi büyük ikramiyenin sahibi oldu. İşte, 19 Mayıs Milli Piyango çekiliş sonuçları sorgulama.

    Milli Piyango İdaresi tarafından her ay 3 defa çekilişi gerçekleştirilen Milli Piyango'nun bu haftaki sonuçları açıklandı. Milli Piyango sonuçlarında bu hafta büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerden 2'si Ankara olmak üzere İstanbul ve Samsun'dan çıktı. İşte, 19 Mayıs Milli Piyango çekiliş sonuçları sorgulama sayfası.

    MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe: ANKARA-MERKEZ, ANKARA-MERKEZ, İSTANBUL-MERKEZ, SAMSUN-MERKEZ 

    4000000 TL ikramiye kazanan numaralar 

    331467

    400000 TL ikramiye kazanan numaralar 

    106485

    40000 TL ikramiye kazanan numaralar 

    395508

    10000 TL ikramiye kazanan numaralar 

    177775 218093

    5000 TL ikramiye kazanan numaralar 

    334979 625825 648410

    Son 5 rakamına göre 1000 TL ikramiye kazanan numaralar 

    08494 13736 17825 18923 23979 24757
    32662 33054 35501 49377 55559 65486
    66441 71579 73440 73834 78808 81616
    84369 90849

    Son 4 rakamına göre 400 TL ikramiye kazanan numaralar 

    1774 1865 1937 2811 2887 3911
    4973 5138 5272 5299 5609 6505
    6570 7839 8662

    Son 3 rakamına göre 100 TL ikramiye kazanan numaralar 

    101 241 301 388 458 600
    813 845 861 868 912 976

    Son 2 rakamına göre 60 TL ikramiye kazanan numaralar 

    11 13 29 31 48 54
    90

    Son 1 rakamına göre 30 TL ikramiye kazanan numaralar 

    3 9

    4000 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar 

    031467 131467 231467 301467 311467 321467
    330467 331067 331167 331267 331367 331407
    331417 331427 331437 331447 331457 331460
    331461 331462 331463 331464 331465 331466
    331468 331469 331477 331487 331497 331567
    331667 331767 331867 331967 332467 333467
    334467 335467 336467 337467 338467 339467
    341467 351467 361467 371467 381467 391467
    431467 531467 631467

    Etiketler: milli piyango , gündem
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