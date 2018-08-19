Milli Piyango sonuçları açıklandı... 19 Ağustos Milli Piyango sonuçları ve sıralı tam liste

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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19.08.2018 - 19:21, Son Güncelleme:

Milli Piyango sonuçları açıklandı... 19 Ağustos Milli Piyango sonuçları ve sıralı tam liste

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Milli Piyango sonuçları açıklandı... 19 Ağustos Milli Piyango sonuçları ve sıralı tam liste

Milli Piyango çekiliş sonuçlarında büyük heyecan sona erdi ve bu haftanın kazanan şanslı numaraları belli oldu. Her ayın 9, 19 ve 29'unda çekilişi gerçekleşen Milli Piyango'da bu hafta büyük ikramiyeyi kazanan iller belli oldu. İşte, 19 Ağustos Milli Piyango sonuçları ve sıralı tam liste.

Milli Piyango İdaresi tarafından Ankara'da gerçekleşen çekilişle birlikte Milli Piyango'nun bu ay ki 2. çekiliş sonuçları açıklandı. Ayda 3 kez çekiliş gerçekleştiren Milli Piyango'da bu hafta büyük ikramiyeyi kazanan şehirler belli oldu. İşte, 19 Ağustos Milli Piyango sonuçları sorgulama ekranı ve sıralı tam liste.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe: ANTALYA-MERKEZ, SAYISAL SİSTEM (TEKİRDAĞ)- , İSTANBUL-MERKEZ, KKTC-MERKEZ 

2500000 TL ikramiye kazanan numaralar 

336228

200000 TL ikramiye kazanan numaralar 

145397

20000 TL ikramiye kazanan numaralar 

127138

10000 TL ikramiye kazanan numaralar 

173756 351358

5000 TL ikramiye kazanan numaralar 

147941 276886 330015

Son 5 rakamına göre 400 TL ikramiye kazanan numaralar 

16820 32479 41611 49155 60959 62718
64067 74161 83739 88282

Son 4 rakamına göre 200 TL ikramiye kazanan numaralar 

0981 1291 1355 2267 2437 4218
4537 7527 9178 9274

Son 3 rakamına göre 100 TL ikramiye kazanan numaralar 

174 232 261 269 275 295
352 354 941 976

Son 2 rakamına göre 48 TL ikramiye kazanan numaralar 

06 16 41 42 72 82
86 92

Son 1 rakamına göre 24 TL ikramiye kazanan numaralar 

4 6

2500 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar 

036228 136228 236228 306228 316228 326228
330228 331228 332228 333228 334228 335228
336028 336128 336208 336218 336220 336221
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