Sayısal Loto devretti | 22 Mayıs Milli Piyango Sayısal Loto çekiliş sonuçları
Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından çarşamba ve cumartesi günleri çekilişi yapılan Sayısal Loto'nun 22 Mayıs tarihli sonuçları, noter huzurunda düzenlenen kura ile belli oldu. Sayısal Loto'nun 1220'nci hafta çekilişinde, 6 bilen çıkmayınca, 1 milyon 8 bin 735 lira devretti. Peki, Sayısal Loto'da bu hafta hangi numaralar ikramiye kazandırdı? İşte, 22 Mayıs Milli Piyango Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve ikramiye sorgulama ekranı.
İstanbul Beyoğlu'nda Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından düzenlenen çekilişle, şans oyunu tutkunlarının en fazla rağbet gösterdiği, Sayısal Loto 'nun, 22 Mayıs tarihli sonuçları belli oldu. Sayısal Loto'nun geçtiğimiz çekilişinde, 6 bilen 1 kişi, 4 milyon 654 bin 360 lira ikramiyenin sahibi olmuştu. Peki, 1220'nci hafta heyecanın yaşandığı Sayısal Loto'da bu hafta ikramiye kazandıran numaralar hangileri oldu?
Sayısal Loto oyununun 1220'nci hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 1 milyon 8 bin 735 lira devretti.
Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 72 kişi 5 bin 605'er lira, 4 bilen 3 bin 441 kişi 88'er lira ve 3 bilen 63 bin 673 kişi 12'şer lira ikramiye kazandı. Çekilişte, toplam 1 milyon 513 bin 97 lira ikramiye dağıtıldı. Hasılattan KDV olarak 835 bin 42 lira, Şans Oyunları Vergisi olarak da 467 bin 5 lira kamuya aktarılacak.
22 MAYIS SAYISAL LOTO SONUÇLARI
Noter huzurunda MPİ tarafından saat 21.45'te düzenlenen çekilişle, Sayısal Loto'nun 1220'nci haftaki çekilişinde ikramiye kazandıran numaralar şunlar oldu;
12,18,19,20,21,26
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SAYISAL LOTO'NUN GEÇTİĞİMİZ HAFTAKİ ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 169 kişi 3 bin 822 lira 90'ar kuruş, 4 bilen 6 bin 518 kişi 74 lira 35”er kuruş ve 3 bilen 120 bin 945 kişi 11 lira 35'er kuruş ikramiye kazandı.
Büyük ikramiyeyi kazanan kuponun, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinden yatırıldığı belirtildi. Çekilişte toplam 7 milyon 157 bin 769 lira 15 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan KDV olarak 1 milyon 606 bin 227 lira 3 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 897 bin 281 lira 70 kuruş kamuya aktarılacak.
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