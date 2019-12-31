Milli Piyango kaç rakam tutarsa ikramiye verecek? Milli Piyango Yılbaşı 2020 için ilk sonuçlar açıklandı mı?

Milli Piyango yılbaşı 2020 sonuçları ile kaç rakam tutarsa ikramiye verecek sorusuna cevap arayan vatandaşlar, internet üzerinden detayları araştırmaya başladı. Peki, Yılbaşı 2020 için Milli Piyango ilk sonuçları açıklandı mı? İşte, Milli Piyango 2020 yılbaşı sonuçları için merak edilen bazı bilgiler

MİLLİ PİYANGO 2020 İLK SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Piyango için çekiliş 15.00'da başladı ve noter huzurunda toplar küreye atılmaya devam ediyor. Çeyrek bilet, yarım bilet ve tam bilet sorgulama ile satın alınan biletlere herhangi bir ikramiyenin isabet edip etmediği görüntülenebilecek.

Milli Piyango ilk sonuçları, noter onayının tamamlanmasının ardından internet üzerinden yayınlanacak.

MİLLİ PİYANGO İLK SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

MİLLİ PİYANGO KAÇ RAKAM TUTARSA İKRAMİYE VERECEK?

Milli Piyango'da büyük ikramiyeler 7 rakam üzerinden verilmektedir. Ancak, geçtiğimiz yıl son 6 rakamına göre 1000 TL, son 5 rakamına göre 400 TL, son 4 rakamına göre 300 TL, son 3 rakamına göre 200 TL, son 2 rakamına göre 140 TL, son 1 rakamına göre amorti tutarı olan 70 TL verilmişti.

Bu yıl da çekiliş aynı konseptte gerçekleşecek ancak ikramiye tutarları değişkenlik gösterecek.