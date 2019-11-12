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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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12.11.2019 - 07:21, Son Güncelleme:

11 Kasım On Numara sonuçları - On Numara'da büyük ikramiye hangi illere çıktı?

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11 Kasım On Numara sonuçları - On Numara'da büyük ikramiye hangi illere çıktı?

Haftada bir kez gerçekleşen On Numara'nın sonuçları 11 Kasım akşamı önce canlı yayında ardından Milli Piyango İdaresi'nin resmi sayfası üzerinden paylaşıldı. On Numara'da büyük ikramiye üç kişi arasında paylaşıldı. Peki, bu haftanın şanslı sayıları hangileriydi? On Numara'da büyük ikramiye hangi illere çıktı?

Milli Piyango İdaresi tarafından her pazartesi akşamı gerçekleşen On Numara’nın 11 Kasım tarihli sonuçları açıklandı. On Numara'nın 901. hafta çekilişinde 10 bilen 3 kişi, 192 bin 270 lira 70'er kuruş ikramiye kazandı. Peki, bu haftanın şanslı numaraları hangileriydi? İşte, 11 Kasım On Numara sonuçlarına ilişkin detaylar…

ON NUMARA 11 KASIM SONUÇLARI

Binlerce şans oyunu tutkunun üzerine hayaller kurduğu On Numara’nın 901. hafta çekilişi 11 Kasım Pazartesi günü yapıldı. Geçtiğimiz hafta 10 bilen 4 talihli 139.318,95 TL tutarında ikramiyenin sahibi olmuştu. On Numara oyununun bu haftaki çekilişi sonucunda ise 10 bilen 3 kişi, 192 bin 270 lira 70'er kuruş ikramiye kazandı. Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponun, İstanbul'un Maltepe, İzmir'in Ödemiş ve Konya'nın Akşehir ilçelerinden yatırıldığı belirlendi. 

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 116 kişi 3 bin 315 lira 70'er kuruş, 8 bilen 2 bin 200 kişi 175'er lira 25 kuruş, 7 bilen 22 bin 390 kişi 24 lira 50'şer kuruş, 6 bilen 134 bin 985 kişi 4 lira 30'ar kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 220 bin 790 kişi 3 lira 30'ar kuruş ikramiye kazandı.

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