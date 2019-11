11 Kasım On Numara sonuçları - On Numara'da büyük ikramiye hangi illere çıktı?

Milli Piyango İdaresi tarafından her pazartesi akşamı gerçekleşen On Numara’nın 11 Kasım tarihli sonuçları açıklandı. On Numara'nın 901. hafta çekilişinde 10 bilen 3 kişi, 192 bin 270 lira 70'er kuruş ikramiye kazandı. Peki, bu haftanın şanslı numaraları hangileriydi? İşte, 11 Kasım On Numara sonuçlarına ilişkin detaylar…

ON NUMARA 11 KASIM SONUÇLARI

Binlerce şans oyunu tutkunun üzerine hayaller kurduğu On Numara’nın 901. hafta çekilişi 11 Kasım Pazartesi günü yapıldı. Geçtiğimiz hafta 10 bilen 4 talihli 139.318,95 TL tutarında ikramiyenin sahibi olmuştu. On Numara oyununun bu haftaki çekilişi sonucunda ise 10 bilen 3 kişi, 192 bin 270 lira 70'er kuruş ikramiye kazandı. Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponun, İstanbul'un Maltepe, İzmir'in Ödemiş ve Konya'nın Akşehir ilçelerinden yatırıldığı belirlendi.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 116 kişi 3 bin 315 lira 70'er kuruş, 8 bilen 2 bin 200 kişi 175'er lira 25 kuruş, 7 bilen 22 bin 390 kişi 24 lira 50'şer kuruş, 6 bilen 134 bin 985 kişi 4 lira 30'ar kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 220 bin 790 kişi 3 lira 30'ar kuruş ikramiye kazandı.