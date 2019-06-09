Milli Piyango İdaresi (MPİ) 9 Haziran çekiliş sonuçları ve sorgulama sayfası  

Bu hafta ‘Paranın İcat Edildiği Yer’ konseptiyle satışa sunulan Milli Piyango biletleri, büyük ikramiye ve amorti çekiliş sonuçları ile 9 Haziran akşamı itibariyle araştırılan konu olmaya başlandı. İşte, bilet numarası ile kolayca öğrenilebilecek olan MPİ 9 Haziran çekiliş sonuçları ve sorgulama ekranı hakkında bazı bilgiler

Milli Piyango’nun bu haftaki 3 milyon liralık büyük ikramiyesi 117902 numaralı bilete isabet etti. Çeyrek bilete isabet eden ikramiyenin üçü Sayısal Sistem (Ankara), birisi ise Adana Merkez olarak açıklandı.

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PARANIN İCAT EDİLDİĞİ YER: SALİHLİ

Tarihte 150 yıl gibi kısa sayılabilecek bir dönem hüküm süren uygarlığın başkentindeki kazılar üzerine çeşitli araştırmalar yürüten ve rehberlik de yapan Salihli Turizm Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Uçar, araştırma sonuçlarını "Paranın Doğduğu Kent: Sardes" adlı kitabında topladı.

Uçar, yaptığı değerlendirmede, tarihe damga vuran en önemli uygarlık olarak nitelediği Lidya Krallığının bilim, sanat, mimari, tekstil ve madencilik gibi alanlarda pek çok ilki hayata geçirdiğini kaydederek, zirvedeyken yıkılan uygarlığın mirasına, aynı toprakları paylaştığı eski Helenler ile kendisini tarihten silen Persler'in sahip çıktığını anlattı.

Bugün zenginliği anlatmak için kullanılan "Karun kadar zengin" tabirinin aslında son Lidya Kralı Croesos'un (Krezüs-Karun) isminden geldiğini hatırlatan Uçar, tüm bunlara rağmen Lidyalılar'ın tarihte hak ettiği yeri alamadığını düşündüğünü, bu nedenle yaptığı araştırmaların sonuçlarını bir kitapta toplama gereği duyduğunu söyledi.

Uçar, "Lidyalılar, para dışında tarihteki pek çok ilke imza atarak, akıllarından bile geçirmedikleri halde icat ettikleri paranın getirdiği kapitalizmle, iç ve dış satımı başlatmış, ekonomik ve mali sistemlerin doğuşunu da gerçekleştirmiş" dedi.