Milli Piyango çekilişleri tamamlandı.. 19 Ağustos MPİ sonuçları ve sıralı tam liste
Şans oyunları arasında en fazla ilgili gören Milli Piyango'nun 19 Ağustos tarihli çekilişleri tamamlandı. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından noter huzurunda çekilişi gerçekleşen Milli Piyango'da büyük ikramiyeyi kazandıran bilet, kurumun internet sitesinde ilan edildi. Peki, hangi şanslı numaralara ikramiye çıktı? İşte, MPİ çekiliş sonuçları ve sıralı tam liste.
Her ayın 9, 19 ve 29'unda çekilişi yapılan Milli Piyango'nun bu haftaki sonuçları MPİ'nin Genel Müdürlük binasında düzenlenen kura sonucu sahiplerini buldu. Ağustos ayının ikinci çekilişi sonrası, büyük ikramiye kazandıran numaralar vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İşte, 19 Ağustos Milli Piyango sonuç sorgulama ekranı.
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Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe: SİSTEM ANKARA SATILMAYAN BİLET- , SİSTEM ANKARA SATILMAYAN BİLET- , SİSTEM ANKARA SATILMAYAN BİLET- , İSTANBUL-MERKEZ
3000000 TL ikramiye kazanan numaralar
514645
10000 TL ikramiye kazanan numaralar
030403 058171 153208 156091 258353 301394
321586 330977 385194 398460
Son 5 rakamına göre 1000 TL ikramiye kazanan numaralar
00928 04936 06153 22194 24373 25921
31374 39935 44238 44542 54436 64066
67223 69889 75913 82746 88642 91287
98515 99470
Son 4 rakamına göre 160 TL ikramiye kazanan numaralar
0263 1195 2116 4129 4306 4891
5046 5076 5213 6249 6856 7245
7864 8527 9784
Son 3 rakamına göre 80 TL ikramiye kazanan numaralar
073 079 095 517 585 614
691 764 894 912
Son 2 rakamına göre 48 TL ikramiye kazanan numaralar
05 09 39 44 73 80
86 88
Son 1 rakamına göre 24 TL ikramiye kazanan numaralar
0 9
3000 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar
014645 114645 214645 314645 414645 504645
510645 511645 512645 513645 514045 514145
514245 514345 514445 514545 514605 514615
514625 514635 514640 514641 514642 514643
514644 514646 514647 514648 514649 514655
514665 514675 514685 514695 514745 514845
514945 515645 516645 517645 518645 519645
524645 534645 544645 554645 564645 574645
584645 594645
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