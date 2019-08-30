Milli Piyango çekilişi saat kaçta yapılacak?
Özel günlere göre tarihi değişiklik gösteren Milli Piyango’nun bu ayki son çekilişi için geri sayım devam ediyor. Her ayın 9, 19 ve 29’unda yapılan Milli Piyango özel çekilişi 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda (bugün) yapılacak. Büyük ikramiyenin biletlerine çıkıp çıkmayacağını merak eden vatandaşlar internet üzerinden araştırma yapıyor. Peki, Milli Piyango Çekilişi saat kaçta yapılacak?
Her ay üç kez yapılan Milli Piyango Çekilişi’nin tarihleri 23 Nisan, 19 Mayıs, yılbaşı gibi resmi bayramlara göre farklılık gösteriyor. Bu çekilişler "Milli Piyango özel çekilişi" başlığıyla veriliyor. Bu yılki özel çekilişlerden biri Türkiye tarihini değiştiren Zafer Bayramı'nın yıl dönümü olan 30 Ağustos 2019 tarihinde gerçekleşecek. Saatlerin ilerlemesiyle birlikte Milli Piyango çekilişi saatine yönelik araştırmalar hız kazandı. Peki, Milli Piyango çekilişi saat kaçta yapılacak?
Milli Piyango çekilişinin kazandıran numaraları saat 19.00 – 20.00 arasında MPİ’nin resmi internet sitesi üzerinden canlı olarak anında paylaşılıyor. Bilet sahipleri Milli Piyango İdaresi’nin sorgulama sayfasından biletlerini sorgulayabiliyor, ayrıca sıralı tam liste paylaşılıyor.
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