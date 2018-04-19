Milli Piyango çekiliş sonuçlarının açıklanmamasının ardından merak konusu oldu. Her ayın 9, 19 ve 29'unda çekilişi gerçekleşen Milli Piyango'nun bu haftaki çekilişi gerçekleşmedi. Şans oyunu oynayan vatandaşlar, çekilişin hangi tarihte yapılacağını sorgulamaya başladılar. Peki, Milli Piyango çekilişi ne zaman yapılacak?

Milli Piyango çekiliş sonuçlarıyla ilgili araştırmalar, şans oyunu oynayan vatandaşlar tarafından yapılmaya başlandı. 19 Nisan tarihinde yapılması beklenen Milli Piyango çekilişinin, yapılacak özel çekiliş nedeniyle ertelendiği belirlendi. Peki, Milli Piyango çekilişi ne zaman yapılacak? Milli Piyango çekilişi 23 Nisan tarihinde yapılacak olan özel çekilişle birlikte açıklanacak. 9 NİSAN MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe: ANKARA-MERKEZ



2500000 TL ikramiye kazanan numaralar 054054 200000 TL ikramiye kazanan numaralar 018074 20000 TL ikramiye kazanan numaralar 186128 240404 10000 TL ikramiye kazanan numaralar 306004 421113 480661 5000 TL ikramiye kazanan numaralar 011303 080182 234243 294383 332139 353987

419397 443046 451632 474260 1000 TL ikramiye kazanan numaralar 005133 015927 020578 023035 026327 026406

026543 028195 049743 059967 061363 066245

070502 071093 079759 079818 087363 094794

096939 101607 104264 114368 123550 124312

126275 136354 140815 144166 145032 149280

156106 162155 171876 172483 177313 178160

178828 179648 180320 184703 191346 198819

199537 206932 212485 212851 213026 214009

218178 224015 225350 230387 231450 241110

244002 252713 265316 270208 271080 272392

277986 280733 280762 282857 297067 297998

300056 301433 302148 306828 317203 320101

330367 331444 331772 332128 337946 357544

361820 364425 367401 387045 398423 401324

419863 422489 428010 431128 431150 457035

462038 466789 467590 469253 471277 472610

477141 484527 484904 487984 300 TL ikramiye kazanan numaralar 000750 006706 009840 011188 011538 015032

018968 019906 020284 025149 030668 041939

049633 052034 061776 072621 073652 075404

079606 084112 088018 093091 103437 106744

114167 116351 117116 119752 122284 126666

126671 127218 127231 129442 132992 133199

133925 134332 135129 142581 147309 148745

163115 171015 171110 171229 171532 176358

176642 176870 177735 181589 187511 193408

203780 207117 214549 221627 223398 225532

227655 232649 234533 242095 244870 245455

246312 248592 249554 257119 257964 263493

265603 267551 270110 273716 277872 284023

287231 294010 296805 297026 297893 301010

304939 307796 309373 310316 320323 321096

322125 322893 325376 325541 325997 327121

327784 334264 334577 336656 336857 338122

339168 341439 349624 355272 365738 366243

368082 370921 371499 372115 375487 376924

382863 385939 386089 390730 397149 404678

406873 407280 410893 413190 420513 420637

420914 422664 422908 428427 439633 444331

450863 451641 453140 456989 466528 466556

468336 473117 477002 477583 478777 479267

481483 489879 490565 493870 494495 497098 Son 5 rakamına göre 160 TL ikramiye kazanan numaralar 01098 01269 01594 01732 02135 07132

07202 07893 11416 13605 15152 15193

16525 19286 24018 24507 26547 29383

29841 40837 42896 45015 46651 53031

54545 61611 62882 68420 74421 75194

76657 77994 79499 80143 84916 90166

90913 91989 93512 98736 Son 4 rakamına göre 80 TL ikramiye kazanan numaralar 0490 1634 1732 1739 2481 3714

4818 6107 6644 6966 9418 9440 Son 3 rakamına göre 60 TL ikramiye kazanan numaralar 005 035 119 122 230 478

512 856 911 947 Son 2 rakamına göre 48 TL ikramiye kazanan numaralar 01 28 35 62 63 64

66 94 Son 1 rakamına göre 24 TL ikramiye kazanan numaralar 2 8 2500 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar 004054 014054 024054 034054 044054 050054

051054 052054 053054 054004 054014 054024

054034 054044 054050 054051 054052 054053

054055 054056 054057 054058 054059 054064

054074 054084 054094 054154 054254 054354

054454 054554 054654 054754 054854 054954

055054 056054 057054 058054 059054 064054

074054 084054 094054 154054 254054 354054

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