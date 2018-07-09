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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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09.07.2018 - 19:29, Son Güncelleme:

Milli Piyango 9 Temmuz sonuçları 3 farklı ile isabet etti! İkramiye kazandıran numaralar

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Milli Piyango 9 Temmuz sonuçları 3 farklı ile isabet etti! İkramiye kazandıran numaralar

Mili Piyango sonuçları, 9 Temmuz akşamı gerçekleştirilen çekilişin ardından erişime açıldı Ankara, Hatay, ve İstanbul'a isabet eden Milli Piyango büyük ikramiyesi, 9 Temmuz akşamının kazananlarını belirledi. Her ay 9,19 ve 29'unda gerçekleştirilen çekiliş, Noter huzurunda tamamlandı. işte Milli Piyango 9 Temmuz çekiliş sonuçları ve ikramiye kazandıran numaraların tam listesi

Milli Piyango'nun 9 Temmuz tarihli çekilişi noter huzurun gerçekleşti. Temmuz ayının ilk Milli Piyango sonuçları önce canlı yayınla ardından http://www.mpi.gov.tr/ adresi üzerinden açıklandı. Her hafta büyük bir heyecanla takip edilen çekilişin sonucunda dört kişinin yüzü güldü. Peki, büyük ikramiye hangi numaralara çıktı? İşte Milli Piyango sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası.

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından her ayın 9,19 ve 29'unda yapılan Milli Piyango çekilişinin, 9 Temmuz 2018 tarihli sonuçları belli oldu. MPİ'nin Ankara'da bulunan Genel Müdürlük binasında, noter huzurunda yapılan çekiliş sonrası ikramiyeler sahiplerini buldu. Çekilişin tamamlanmasının ardından, piyango bileti alarak şanslarını deneyen şans oyunu tutkunları da kendi biletlerine ikramiye çıkıp çıkmadığını sorguluyor. 

9 TEMMUZ 2018 MPİ ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Türkiye genelinde on binlerce vatandaşın şansını denediği, Milli Piyango'nun bu haftaki çekiliş sonuçları MPİ tarafından açıklandı. 9 Temmuz 2018 tarihli Milli Piyango çekilişi sonrası şanslı numaralar ve kazanan biletler belli oldu. İşte, bu haftanın kazanan numaraları...

BİLETİNİZİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ!

Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe: ANKARA-MERKEZ, HATAY-İSKENDERUN, İSTANBUL-MERKEZ, İSTANBUL-MERKEZ 

2500000 TL ikramiye kazanan numaralar 

297140

200000 TL ikramiye kazanan numaralar 

266683

20000 TL ikramiye kazanan numaralar 

203295

10000 TL ikramiye kazanan numaralar 

134762 337964

5000 TL ikramiye kazanan numaralar 

099032 205587 380969

Son 5 rakamına göre 400 TL ikramiye kazanan numaralar 

01294 05335 17662 28178 28677 30176
44756 63377 78991 90645

Son 4 rakamına göre 200 TL ikramiye kazanan numaralar 

0877 2572 2655 2962 3665 4712
4813 4993 5400 7262

Son 3 rakamına göre 100 TL ikramiye kazanan numaralar 

070 234 236 247 385 535
556 559 602 776

Son 2 rakamına göre 48 TL ikramiye kazanan numaralar 

07 09 15 16 19 34
70 94

Son 1 rakamına göre 24 TL ikramiye kazanan numaralar 

1 6

2500 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar 

097140 197140 207140 217140 227140 237140
247140 257140 267140 277140 287140 290140
291140 292140 293140 294140 295140 296140
297040 297100 297110 297120 297130 297141
297142 297143 297144 297145 297146 297147
297148 297149 297150 297160 297170 297180
297190 297240 297340 297440 297540 297640
297740 297840 297940 298140 299140 397140
497140

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