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    9 Temmuz Milli Piyango sonuçları sorgulama ekranı ve sıralı tam liste

    Hürriyet Haber
    09.07.2018 - 19:29 | Son Güncelleme:

    Her ay 3 defa çekilişi gerçekleşen Milli Piyango'nun 9 Temmuz tarihli sonuçları, piyango bileti alan on binlerce kişi tarafından merak ediliyor. Bu yıl Temmuz ayında yapılan ilk MPİ çekilişinin ardından bilet alan şans oyunu tutkunları, kazanan numaraların hangileri olduğunu araştırıyor. Peki, büyük ikramiye hangi numaralara çıktı?

    Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından her ayın 9,19 ve 29'unda yapılan Milli Piyango çekilişinin, 9 Temmuz 2018 tarihli sonuçları belli oldu. MPİ'nin Ankara'da bulunan Genel Müdürlük binasında, noter huzurunda yapılan çekiliş sonrası ikramiyeler sahiplerini buldu. Çekilişin tamamlanmasının ardından, piyango bileti alarak şanslarını deneyen şans oyunu tutkunları da kendi biletlerine ikramiye çıkıp çıkmadığını sorguluyor. İşte, ellerindeki bilete herhangi bir ikramiye isabet edip etmediğini merak eden vatandaşların merakla araştırdığı 9 Temmuz Milli Piyango sonuçları ve tam liste...

    9 TEMMUZ 2018 MPİ ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

    Türkiye genelinde on binlerce vatandaşın şansını denediği, Milli Piyango'nun bu haftaki çekiliş sonuçları MPİ tarafından açıklandı. 9 Temmuz 2018 tarihli Milli Piyango çekilişi sonrası şanslı numaralar ve kazanan biletler belli oldu. İşte, bu haftanın kazanan numaraları...

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    Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe: ANKARA-MERKEZ, HATAY-İSKENDERUN, İSTANBUL-MERKEZ, İSTANBUL-MERKEZ 

    2500000 TL ikramiye kazanan numaralar 

    297140

    200000 TL ikramiye kazanan numaralar 

    266683

    20000 TL ikramiye kazanan numaralar 

    203295

    10000 TL ikramiye kazanan numaralar 

    134762 337964

    5000 TL ikramiye kazanan numaralar 

    099032 205587 380969

    Son 5 rakamına göre 400 TL ikramiye kazanan numaralar 

    01294 05335 17662 28178 28677 30176
    44756 63377 78991 90645

    Son 4 rakamına göre 200 TL ikramiye kazanan numaralar 

    0877 2572 2655 2962 3665 4712
    4813 4993 5400 7262

    Son 3 rakamına göre 100 TL ikramiye kazanan numaralar 

    070 234 236 247 385 535
    556 559 602 776

    Son 2 rakamına göre 48 TL ikramiye kazanan numaralar 

    07 09 15 16 19 34
    70 94

    Son 1 rakamına göre 24 TL ikramiye kazanan numaralar 

    1 6

    2500 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar 

    097140 197140 207140 217140 227140 237140
    247140 257140 267140 277140 287140 290140
    291140 292140 293140 294140 295140 296140
    297040 297100 297110 297120 297130 297141
    297142 297143 297144 297145 297146 297147
    297148 297149 297150 297160 297170 297180
    297190 297240 297340 297440 297540 297640
    297740 297840 297940 298140 299140 397140
    497140

    Etiketler: Milli Piyango çekiliş sonuçları , sonuç
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