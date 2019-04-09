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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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09.04.2019 - 19:20, Son Güncelleme:

Milli Piyango çekiliş sonuçları tamamlandı | 9 Nisan Milli Piyango bilet sorgulama

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Milli Piyango çekiliş sonuçları tamamlandı | 9 Nisan Milli Piyango bilet sorgulama

Şans oyunu tutkunlarının her hafta heyecanla oynadığı Milli Piyango çekiliş sonuçları tamamlandı. Ankara'da yapılan çekilişle bazı vatandaşlar ikramiye kazanarak hayallerine kavuştu. Peki, 9 Nisan tarihinde yapılan Milli Piyango çekilişinde hangi talihli numaralar ve iller kazandı? İşte, büyük heyecanla beklenen Milli Piyango çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama ekranı...

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından her ayın 9, 19 ve 29'unda yapılan Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı. Şans oyunu tutkunlarının vazgeçilmezi olan ve milyonlarca vatandaşın ilgi gösterdiği Milli Piyango çekilişinde kazandıran şanlı numaraları ve illeri belli oldu. 9 Nisan tarihinde yapılan çekilişle bazı vatandaşların yüzü güldü. Peki, Milli Piyango'da bu hafta hangi numaralar kazandı? İşte, 9 Nisan Milli Piyango bilet sorgulama ekranı ve sıralı tam liste...

Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) Ankara Balat'ta bulunan ofisinde noter huzurunda düzenlenen çekilişle, Milli Piyango'da kazandıran talihli numaralar ve iller açıklandı. Çekiliş sonuçları kurumun resmi internet sitesi üzerinden vatandaşların erişimine açıldı. İşte, Milli Piyango çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama ekranı...

9 NİSAN MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

9 Nisan Milli Piyango çekiliş sonuçları, MPİ'nin internet sitesinden erişime açıldı. Bu hafta gerçekleşen çekilişle Milli Piyango'da kazandıran şanslı numaralar ve iller şunlar oldu;

Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe: SAYISAL SİSTEM (ANKARA)- , İSTANBUL-MERKEZ Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe: SAYISAL SİSTEM (ANKARA)- , İSTANBUL-MERKEZ 

2500000 TL ikramiye kazanan numaralar 

259347

100000 TL ikramiye kazanan numaralar 

106035

10000 TL ikramiye kazanan numaralar 

009031 032685 049048 095031 135667 140341 177260 218562 248272 280606 303887 420063 484204 494408 545048 568589 655398 659997 666954 671021

1000 TL ikramiye kazanan numaralar 

002773 007926 011218 016130 022938 049092 049416 056778 061054 086758 097323 108569 109471 121789 149073 159906 163289 171141 189077 192508 199758 249013 271769 290838 293350 358817 370610 372775 401022 405655 466790 471241 497169 498373 509574 512270 514859 530517 532264 543546 549232 581119 598329 601842 606954 613923 615912 634245 634906 654089

Son 5 rakamına göre 300 TL ikramiye kazanan numaralar 

04742 05753 07648 08512 11846 12275 15963 19796 20716 22020 22720 29534 33097 34143 34640 35132 36939 37448 37870 41941 44105 45688 46167 50263 50317 54580 61852 64614 68034 69425 74419 76687 77571 79304 79763 81286 89607 93165 95990 96026

Son 4 rakamına göre 160 TL ikramiye kazanan numaralar 

0211 0319 0745 0982 1083 1150 1162 1592 2408 2921 2966 3181 3429 3505 3566 3762 4416 4667 4695 4748 5118 5214 5608 5734 5814 6009 6080 6846 8168 8484

Son 3 rakamına göre 80 TL ikramiye kazanan numaralar 

087 114 149 160 308 332 355 386 394 446 456 460 558 592 600 749 862 914 915 962

Son 2 rakamına göre 48 TL ikramiye kazanan numaralar 

09 15 16 33 42 50 87

Son 1 rakamına göre 24 TL ikramiye kazanan numaralar 2 9

2500 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar 

059347 159347 209347 219347 229347 239347 249347 250347 251347 252347 253347 254347 255347 256347 257347 258347 259047 259147 259247 259307 259317 259327 259337 259340 259341 259342 259343 259344 259345 259346 259348 259349 259357 259367 259377 259387 259397 259447 259547 259647 259747 259847 259947 269347 279347 289347 299347 359347 459347 559347 659347

 

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