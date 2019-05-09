9 Mayıs Milli Piyango sonuç sorgulama ekranı | Milli Piyango çekiliş sonuçları ve ikramiye kazandıran iller

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri9 Mayıs Milli Piyango sonuç sorgulama ekranı | Milli Piyango çekiliş sonuçları ve ikramiye kazandıran iller
GeriGündem 9 Mayıs Milli Piyango sonuç sorgulama ekranı | Milli Piyango çekiliş sonuçları ve ikramiye kazandıran iller
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
09.05.2019 - 19:13, Son Güncelleme:

9 Mayıs Milli Piyango sonuç sorgulama ekranı | Milli Piyango çekiliş sonuçları ve ikramiye kazandıran iller

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
9 Mayıs Milli Piyango sonuç sorgulama ekranı | Milli Piyango çekiliş sonuçları ve ikramiye kazandıran iller

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından düzenlenen çekilişle, Milli Piyango'nun 9 Mayıs tarihli sonuçları açıklandı. Ankara'da yapılan çekilişle bazı vatandaşlar ikramiye kazanarak zengin olma hayaline kavuştu. Peki, 9 Mayıs tarihinde yapılan Milli Piyango çekilişinde hangi talihli numaralar ve iller kazandı? İşte, büyük heyecanla beklenen Milli Piyango çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama ekranı.

Şans oyunu tutkunlarının her ayın 9,19 ve 29'unda heyecanla oynadığı Milli Piyango'nun 9 Mayıs tarihli çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango sonuçlarının açıklanması ile biletlerine piyango vuran vatandaşların yüzü güldü. Peki, Milli Piyango'da bu hafta hangi şanslı numaralar ve iller ikramiye kazandı? İşte, 9 Mayıs Milli Piyango çekiliş sonuçları ve sonuç sorgulama ekranı.

9 MAYIS MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

9 Mayıs Milli Piyango çekiliş sonuçları, MPİ'nin internet sitesinden erişime açıldı. Bu hafta gerçekleşen çekilişle Milli Piyango'da kazandıran şanslı numaralar ve iller şunlar oldu;

Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe: AYDIN-MERKEZ, SAYISAL SİSTEM (ANKARA)- , SAYISAL SİSTEM (ANKARA)- , İSTANBUL-MERKEZ 

3000000 TL ikramiye kazanan numaralar 

186889

10000 TL ikramiye kazanan numaralar 

050121 086645 165993 216227 346470 413546
430954 459322 463707 574087

Son 5 rakamına göre 1000 TL ikramiye kazanan numaralar 

02092 08866 09297 10246 16424 17208
21522 22109 42446 44787 55216 57200
58271 63295 63529 64081 66792 73809
87904 97206

Son 4 rakamına göre 160 TL ikramiye kazanan numaralar 

0031 0396 0545 0852 1289 1501
1525 1705 1962 2308 2635 3561
5394 5905 9027

Son 3 rakamına göre 80 TL ikramiye kazanan numaralar 

026 043 335 503 584 652
768 823 834 896

Son 2 rakamına göre 48 TL ikramiye kazanan numaralar 

10 11 20 46 73 81
94 98

Son 1 rakamına göre 24 TL ikramiye kazanan numaralar 

4 7

3000 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar 

086889 106889 116889 126889 136889 146889
156889 166889 176889 180889 181889 182889
183889 184889 185889 186089 186189 186289
186389 186489 186589 186689 186789 186809
186819 186829 186839 186849 186859 186869
186879 186880 186881 186882 186883 186884
186885 186886 186887 186888 186899 186989
187889 188889 189889 196889 286889 386889
486889 586889

BİLETİNİZİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber

Polis kepenklere bakınca bir kız çocuğu gördü... Antalya'daki operasyonda iğrenç detaylar

Kız kardeşi başından vurulmuştu... Silifke Belediye Başkanı tutuklandı

Prof. Dr. Fahrettin Altun'dan ‘Sesimizi duyan var mı’ paylaşımı

İçişleri Bakanlığı'ndan 100 bin polise İstanbul'da oy kullandırılacağı iddiasına yalanlama