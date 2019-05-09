9 Mayıs Milli Piyango sonuç sorgulama ekranı | Milli Piyango çekiliş sonuçları ve ikramiye kazandıran iller
Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından düzenlenen çekilişle, Milli Piyango'nun 9 Mayıs tarihli sonuçları açıklandı. Ankara'da yapılan çekilişle bazı vatandaşlar ikramiye kazanarak zengin olma hayaline kavuştu. Peki, 9 Mayıs tarihinde yapılan Milli Piyango çekilişinde hangi talihli numaralar ve iller kazandı? İşte, büyük heyecanla beklenen Milli Piyango çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama ekranı.
Şans oyunu tutkunlarının her ayın 9,19 ve 29'unda heyecanla oynadığı Milli Piyango'nun 9 Mayıs tarihli çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango sonuçlarının açıklanması ile biletlerine piyango vuran vatandaşların yüzü güldü. Peki, Milli Piyango'da bu hafta hangi şanslı numaralar ve iller ikramiye kazandı? İşte, 9 Mayıs Milli Piyango çekiliş sonuçları ve sonuç sorgulama ekranı.
9 MAYIS MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
9 Mayıs Milli Piyango çekiliş sonuçları, MPİ'nin internet sitesinden erişime açıldı. Bu hafta gerçekleşen çekilişle Milli Piyango'da kazandıran şanslı numaralar ve iller şunlar oldu;
Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe: AYDIN-MERKEZ, SAYISAL SİSTEM (ANKARA)- , SAYISAL SİSTEM (ANKARA)- , İSTANBUL-MERKEZ
3000000 TL ikramiye kazanan numaralar
186889
10000 TL ikramiye kazanan numaralar
050121 086645 165993 216227 346470 413546
430954 459322 463707 574087
Son 5 rakamına göre 1000 TL ikramiye kazanan numaralar
02092 08866 09297 10246 16424 17208
21522 22109 42446 44787 55216 57200
58271 63295 63529 64081 66792 73809
87904 97206
Son 4 rakamına göre 160 TL ikramiye kazanan numaralar
0031 0396 0545 0852 1289 1501
1525 1705 1962 2308 2635 3561
5394 5905 9027
Son 3 rakamına göre 80 TL ikramiye kazanan numaralar
026 043 335 503 584 652
768 823 834 896
Son 2 rakamına göre 48 TL ikramiye kazanan numaralar
10 11 20 46 73 81
94 98
Son 1 rakamına göre 24 TL ikramiye kazanan numaralar
4 7
3000 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar
086889 106889 116889 126889 136889 146889
156889 166889 176889 180889 181889 182889
183889 184889 185889 186089 186189 186289
186389 186489 186589 186689 186789 186809
186819 186829 186839 186849 186859 186869
186879 186880 186881 186882 186883 186884
186885 186886 186887 186888 186899 186989
187889 188889 189889 196889 286889 386889
486889 586889
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