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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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09.03.2019 - 19:43, Son Güncelleme:

Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı! 9 Mart 2019 MPİ sonuçları

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Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı! 9 Mart 2019 MPİ sonuçları

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından her ayın 9,19 ve 29'unda yapılan Milli Piyango çekilişinin, 9 Mart 2019 tarihli sonuçları belli oldu. MPİ'nin Ankara'da bulunan Genel Müdürlük binasında, noter huzurunda yapılan çekiliş sonrası mart ayında yapılan ilk çekilişte ikramiyeler sahiplerini buldu. Peki, büyük ikramiye hangi numaralara çıktı?

Her ay 3 defa çekilişi gerçekleşen Milli Piyango'nun 9 Mart tarihli sonuçları, piyango bileti alan on binlerce kişi tarafından merak ediliyor. Bu yıl mart ayında yapılan ilk MPİ çekilişinin ardından bilet alan şans oyunu tutkunları, kazanan numaraların hangileri olduğunu araştırıyor. İşte, ellerindeki bilete herhangi bir ikramiye isabet edip etmediğini merak eden vatandaşların araştırdığı 9 Mart 2019 Milli Piyango sonuçları ve sıralı tam liste...

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09-03-2019 Tarihli Kazanan Tüm Biletlerin Listesi

Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe: SAYISAL SİSTEM (ANKARA)- , BURSA-MERKEZ

2500000 TL ikramiye kazanan numaralar

366449

100000 TL ikramiye kazanan numaralar

342681

10000 TL ikramiye kazanan numaralar

034345  042914  075255  098968  132326  143541 

200193  294082  336088  342457  385055  391618 

400172  426530  444733  485791  506242  522831 

556300  688729

1000 TL ikramiye kazanan numaralar

001499  007502  033753  046186  093341  113187 

120352  131612  141906  147118  152380  157587 

173657  173887  198173  207451  209000  215520 

234493  245506  259922  272767  306628  321429 

353921  355526  367878  372252  377882  379890 

384539  386216  410899  432760  445997  446755 

450464  451286  453899  495656  506316  512074 

529622  565548  566133  584692  605922  614687 

647641  693626

Son 5 rakamına göre 300 TL ikramiye kazanan numaralar

01530    01600    05916    07739    15373    17032   

17444    17616    17678    21538    27455    27651   

31936    31937    33181    33706    36064    38854   

45243    47207    49192    49453    52349    55673   

57945    59648    65820    67396    67632    67673   

69180    69470    72198    80729    83085    84496   

90912    90942    97897    99658

Son 4 rakamına göre 160 TL ikramiye kazanan numaralar

0009      0156      0174      0464      0509      1070     

1318      1399      1439      1445      1517      1650     

2366      3531      3954      4484      4526      4539     

4596      4600      4715      5757      5867      5936     

6826      7437      7926      8151      9425      9866     

Son 3 rakamına göre 80 TL ikramiye kazanan numaralar

071         158         216         263         324         356        

451         501         505         642         650         682        

699         712         837         866         894         902        

973         987

Son 2 rakamına göre 48 TL ikramiye kazanan numaralar

08           14           30           45           61           71          

80

Son 1 rakamına göre 24 TL ikramiye kazanan numaralar

2             9

2500 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar

066449  166449  266449  306449  316449  326449 

336449  346449  356449  360449  361449  362449 

363449  364449  365449  366049  366149  366249 

366349  366409  366419  366429  366439  366440 

366441  366442  366443  366444  366445  366446 

366447  366448  366459  366469  366479  366489 

366499  366549  366649  366749  366849  366949 

367449  368449  369449  376449  386449  396449 

466449  566449  666449

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